Brandweer roept op: denk erom hoe je je auto parkeert

'Het lukte de collega's niet om direct en makkelijk bij de melding te komen', zegt Sylvian Noeken van de brandweer. 'Ze moesten tot twee maal toe een andere afslag nemen.'

Ruim 3,5 meter nodig

Wat de brandweer meemaakte in de Van Panhuysstraat in Helpman, komt geregeld voor. 'Dit is een straat zoals je die meer ziet in de stad Groningen. Wij hebben namelijk ruim 3,5 meter nodig om er goed langs te kunnen, en dat is niet altijd mogelijk.'

De Van Panhuysstraat in Helpman. De brandweer heeft moeite met dergelijke smalle straten. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Noeken begrijpt het probleem van veel mensen. 'Ik ga er niet vanuit dat mensen bewust hun auto slecht parkeren. Maar de stad is dichtbevolkt, mensen werken vaker thuis en hebben dus de auto bij huis staan. Maar als er iets gebeurt in een wijk, en we kunnen er niet goed bij, dan laten we wel even een folder achter, om mensen van het probleem bewust te maken.'

Denk erom!

Wat er op de folder staat? Noeken: 'Heel summier: denk erom hoe je je auto parkeert. We hebben minimaal 3,5 meter nodig, zodat we er goed langs kunnen. Het is gewoon belangrijk om daar rekening mee te houden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buren. Het is een kwestie van veiligheid.'

