Rondje Groningen: Het hoogtepunt van de provincie! Bijna dan...

We hebben in Groningen maar matige hoogtepunten, vindt Martijn Luinstra. Maar Klaas-Jan ter Veen denkt daar heel anders over - als hij de treinomroep mag doen.

1) Ah, zo ziet Storywold eruit!

Het Storywold-museum in Forum Groningen opende nog maar net, of corona sloeg toe. Deze video van Yipp laat zien wat er binnen zoal te zien en te doen is.

2) Rapport of geen rapport

Voor sommige aardbevingsgedupeerden zit er domweg geen schot meer in de hele schade- en versterkingsoperatie. Ingrid wil actie.

3) Lekker bezig, Klaas-Jan!

Van aan tafel bij Margriet van der Linden naar je nieuwe roeping vinden.

4) Virgil naar de FC?

'We moeten er alleen nog met Liverpool uit zien te komen.'

5) Albatros draait doorrrrr

Volgens deze Twitteraar dan.

6) Deze insteek hadden we nog niet

Maar het Jeugdjournaal wel. Ook kinderen zijn dolblij met de terugkeer van Arjen Robben.

7) Hoogtepunt van de provincie! (Euh...)

We hadden al een eerdere 'mediocre mountain challenge' over het teleurstellende hoogtepunt van Groningen in Rondje Groningen. Blijkt het een ding te zijn! Dus hier nog een andere inzending, van Martijn Luinstra: de matige hoogte van onze provincie.

8) We gaan weer magneetvissen

Wat we recent ook al even hebben gehad in 't Rondje: magneetvissers in Stad op YouTube. Ook Jeff Sloots kan er geen genoeg van krijgen.

9) Heb je al wat te doen komend uur?

Nee? Mooi! Trein lekker mee van Stad naar Zwol.

