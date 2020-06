Journalist had primeur Robben, maar niemand geloofde hem: 'Ik zou voor lul staan'

Renkema praat erover in de nieuwste aflevering van De Koffiecorner, die volledig in het teken staat van Arjen Robben.

'Vrijdagavond bracht ik het nieuws op mijn twitterpagina. Ik ging er ook wel vanuit dat het klopte, anders had ik het er niet op gezet. Ik had via een vriend een bron en daar had ik wel vertrouwen in.'

Bekijk het interview met Renkema in De Koffiecorner hier (tekst gaat verder onder de video)

De bron wil de journalist van de lokale De Krant uit Noord-Drenthe niet verklappen: 'Er werd gesuggereerd dat het Martin Drent (sidekick De Koffiecorner, red.) was, omdat hij net als ik bij vv GOMOS (Norg, red.) zit, maar dat was niet zo.'

De bewuste tweet (tekst gaat verder onder de tweet)

Stelregel: één bron is geen bron

De twintiger vervolgt: 'Toen ik het zelf voor het eerst hoorde was mijn eerste reactie: dit kan niet. Toen heb ik nagedacht en ben ik uit gaan zoeken van wie dit kwam, en waarom diegene dit zou zeggen. Opeens kreeg ik er een heel goed gevoel over dat dit ging gebeuren. Toen heb ik het op Twitter gegooid.'

Presentator Niiwino Geertsema vraagt aan Renkema: 'Is één bron tegenwoordig genoeg voor een journalist?' Renkema countert: 'Als het een hele goeie bron is, dan wel.'

Als het niet zou kloppen, zou ik voor lul staan Mathijs Renkema - de man van de primeur

Toch geeft Renkema wel toe: 'Ik was me bewust van het feit dat, als het niet zou kloppen, ik voor lul zou staan. Dat werd me ook veel medegedeeld op Twitter. Maar ook bij die kritiek ging ik niet twijfelen.'

Opluchting

Geluk bij een ongeluk was dat FC Groningen de terugkeer van Robben twee dagen eerder bekend maakte dan Renkema had verwacht: 'Ik dacht dat het maandag pas zou gebeuren, gelukkig werd het zaterdag. Anders was ik langer de lul geweest. Ik had thuis de boel al gebarricadeerd en de ramen eruit gehaald', lacht hij.

'Dus toen FC Groningen zaterdag met het nieuws kwam, was ik wel opgelucht. Ja, je weet het nooit honderd procent zeker.'

We hebben zitten slapen, Stefan! Niiwino Geertsema en Stefan Bleeker balen

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker had het anders aangepakt: 'Op basis van één bron had ik dit niet zo stellig gebracht.'

Mogelijk is het ook een klein stukje jaloezie, want zowel Bleeker als Geertsema hadden de primeur graag zelf gehad. Beide journalisten van RTV Noord, maar ook van andere regionale en landelijke media, namen de primeur van Renkema van het begin af aan niet serieus. 'Ik geloofde er niks van', zegt Bleeker.

Toptransfer?

'We hebben zitten slapen, Stefan', is de eindconclusie van Geertsema. Laatste vraag aan Renkema: is hij al gebeld door de landelijke media voor een baan? 'Ja. Veronica Inside hing aan de lijn, die zoeken nog een presentator!'

Lees ook:

- De Koffiecorner #85 (vanuit Bedum): Alles rond de thuiskomst van Arjen Robben

- Alles over de terugkeer van Arjen Robben

Bekijk ook: de volledige aflevering van De Koffiecorner vanuit Bedum

Kijk terug: de uitzending rond de thuiskomst van Arjen Robben