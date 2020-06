Ergernis over geparkeerde deelscooters: 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?'

Midden op de stoep of op de uitrit van een parkeerplaats: Stadjers ergeren zich aan de plekken waarop de nieuwe deelscooters in Groningen geparkeerd worden.

In de stad Groningen rijden vanaf 1 juni 350 deelscooters: 250 lichtgroene van GO Sharing en 100 donkergroene van Felyx. Gebruikers kunnen de scooters in hun omgeving vinden via een app, er een ritje op maken en hem dan ergens anders weer achterlaten voor de volgende bestuurder.

Maar niet iedereen is blij met de plekken waar de scooters worden achtergelaten. Beide verhuurders worden op Twitter door Groningers aangesproken op scooters die pontificaal op de stoep of een andere onhandige plek zijn achtergelaten. De klachten zijn ook gericht aan de gemeente.

Ook op andere plekken problemen

Ook elders in het land brengt de deelscooter problemen met zich mee.

In Helmond trof GO Sharing een kapotte scooter aan, die in een meter diepe berm naast de weg was gegooid. In Breda moest het bedrijf een gedumpte scooter uit het water opvissen. De politie hield er al twee keer minderjarige bestuurders aan, de tweede keer na een achtervolging waarbij de scooters midden op straat werden achtergelaten.

Vanwege de hoge hoeveelheid vernielingen aan de scooters, mogen GO Sharing-scooters van het bedrijf zelf al niet meer in twee Eindhovense wijken worden geparkeerd.

Overal waar Go Sharing en Felyx actief zijn, komen meldingen van scooters die beschadigd zijn, voetpaden of zebrapaden blokkeren, midden op een fietspad zijn geparkeerd, of midden op de stoep.

Wildparkeren onder de loep

Zowel Felyx als GO Sharing reageren op Twitter op meldingen en zeggen vaak toe dat ze de scooters zullen verplaatsen, als ze intussen al niet in gebruik zijn genomen door een andere bestuurder. Felyx zegt gebruikers ook aan te spreken op hun gedrag, en zelfs boetes uit te delen bij herhaling.

GO Sharing: Groningen groot succes

CEO Raymon Pouwels van GO Sharing zegt dat het bedrijf de eerste waarschuwingen aan Groningse gebruikers reeds heeft gegeven. 'Vooral bij de start van de dienst zien we dat mensen nog niet weten waar ze scooters kunnen neerzetten. Onze eerste stap is een waarschuwing via de app. Omdat we weten wie er op de scooters rijden, kunnen we als vervolgstap ook de politie erbij betrekken en mensen uit ons systeem halen.'

Zo'n tien mensen zijn volgens hem inmiddels geblokkeerd van de dienst in Groningen.

Er is geen scooter die een dag stilstaat Raymon Pouwels, GO Sharing

Hij is enthousiast over het succes in de stad: 'Zeker met de rustige binnenstad in deze tijd, hadden we een wat rustigere start verwacht. Maar we zitten nu op duizenden ritten per dag. Er is geen scooter die een dag stilstaat. Kijk naar de Hoornseplas bij het lekkere weer vorige week, het staat er helemaal vol. Prachtig!'

Exacte aantallen Groningse rijders wil hij niet geven, maar: 'Kijk naar de positie in de App Store. De app wordt momenteel vaker gedownload dan Booking.com, de RIVM-app of 9292ov.'

Parkeermaatregelen

Pouwels zegt wekelijks contact met de gemeente te hebben over het gebruik van de scooters. GO Sharing houdt de parkeerproblematiek in de gaten. Pouwels: 'Wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is kortingen geven op bepaalde scooters. Als we 40 procent korting geven op die onhandig geparkeerde scooter, dan wil je die als een gebruiker eerder ophalen.'

De gemeente Groningen buigt zich ondertussen over het parkeerprobleem. 'We monitoren nu eerst en kijken dan wat we moeten regelen in de voorwaarden', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft. Dat kan bijvoorbeeld terugkomen in de APV - de algemene plaatselijke verordening - waarbij plekken worden uitgesloten van parkeren.

In het uiterste geval kan de gemeente ervoor kiezen dat de bedrijven achter de deelscooters geen vergunning krijgen na 1 januari. Pouwels ziet dat besluit met vertrouwen tegemoet: 'We kijken met de gemeente samen hoeveel voertuigen goed is, en wanneer het er te veel zijn en voor problemen zorgt. De overlast van de enorme hoeveelheden deelfietsen en deelstepjes in Amsterdam, die wil iedereen voorkomen.'

