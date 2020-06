Gaskraan op provinciehuis dichtgedraaid

Het provinciebestuur heeft al langer de wens om het provinciehuis van het aardgas af te halen. Op initiatief van GroenLinks staat het onderwerp al enkele jaren op de agenda. Het doel is nu om zonder gasverbruik verder te gaan, en gebruik te maken van technieken als aardwarmte en zonne-energie. Met de ombouw is ruim 2,7 miljoen euro gemoeid.

Oplossingen

Dat het zou gaan lukken, stond op voorhand niet vast. ‘We wisten eigenlijk niet hoe je het voor elkaar moet krijgen’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘We hebben daarom samen met marktpartijen creatief naar oplossingen gezocht.’

Dat het lastig is, komt door de twee gebouwen van het provinciehuis, die door een brug met elkaar worden verbonden. Het nieuwe deel aan de Sint Jansstraat, zo’n 25 jaar geleden gebouwd, is prima te isoleren en is gemakkelijk in te richten op aardwarmte en zonnepanelen.

Monumentale deel

Voor het oude monumentale deel, dat stamt uit 1594, is isolatie niet te realiseren. Om dit deel in de winter warm te houden, is veel meer aardwarmte nodig. Om dat op te lossen, is er gekozen voor ‘hoog temperatuur verwarming’.

‘We zijn er heel trots op dat het gelukt is’, stelt Gräper.

Dat de provincie er met aannemers in is geslaagd om ook het oude gedeelte via duurzame energiebronnen te verwarmen, zorgt voor belangstelling.

Inspiratie

‘Dat we het laten zien, geeft inspiratie aan andere eigenaren van monumenten. Ze zijn nieuwsgierig, ik verwacht dat de komende tijd een aantal partijen langs wil komen om dit te zien.’

De verwachting is dat het systeem 1 augustus klaar is om te testen. Op 1 september moet het systeem operationeel zijn.

