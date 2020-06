Onderzoek RUG: situatie ondernemers in aardbevingsgebied verslechtert

Het gaat iets beter met het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid onder mensen in het aardbevingsgebied. Ook is het beter gesteld met de gezondheid van gedupeerden. Maar de situatie onder ondernemers is zorgelijk.

Dat blijkt uit het laatste rapport uit het langlopend onderzoek ‘Gronings Perspectief’ van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de nasleep van de aardbevingen.

Tussen wal en schip

‘We zien dat ondernemers in het gebied vaak tussen wal en schip vallen. Zij komen niet in aanmerking voor regelingen die wel gelden voor particulieren’, zegt onderzoeker Katherine Stroebe.

Ongeveer de helft van de ondernemers in aardbevingsgebied, variërend van boeren tot mensen met een Bed&Breakfast, zegt te kampen met problemen. ‘Veel problemen worden weggezet onder ondernemersrisico’, legt Stroebe uit. ‘Met name mensen met een eigen pand hebben er last van. Schade aan panden, waardedaling en de tijd die ze in de bevingsproblematiek moeten steken, zijn van die zaken’.

Erkenning

Volgens de onderzoeker voelen de ondernemers zich niet gesteund en zouden zij graag erkenning zien van hun problemen. In de loop der jaren zijn veertien van de 230 ondervraagde ondernemers gestopt met hun bedrijf door de gevolgen van de gaswinning.

Het is nog lang geen koek en ei Katherine Stroebe - onderzoeker

Vertrouwen in overheid

Positief in het onderzoek is dat er iets meer vertrouwen is in de overheid, de gezondheid is verbeterd en ook het gevoel van veiligheid is bij de inwoners van het gebied verbeterd. ‘Dat is wel opvallend’ meent Stroebe. ‘We zien wel wat schommelingen hier in. Maar je ziet duidelijk een stijgende lijn. Nu de coronacrisis ook heeft toegeslagen zou je dat misschien niet verwachten’.

Wel denken de ondervraagden dat de coronacrisis op den duur gevolgen gaat hebben voor hun schade- en of versterkingsprocedures.

‘Het gaat voorzichtig beter in het aardbevingsgebied maar het is nog lang geen koek en ei’, is de conclusie van Katherine Stroebe.

De Groninger Bodem Beweging laat bij monde van voorzitter Jelle van der Knoop weten blij te zijn met de aandacht voor ondernemers in het onderzoek. ‘De uitkomsten bekrachtigen onze oproep aan de TCMG (vanaf 1 juli IMG - red ) en aan de Tweede Kamer om passende maatregelen te treffen voor de ondernemers’.

Lees ook:

- Bodembeweging wil snel steun voor mkb in aardbevingsgebied