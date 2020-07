Te veel vrijwilligers voor Westerwoldepad: 'We moeten keuzes maken'

Afgelopen vrijdag deden Henk en Carin Oosterhuis een oproep bij RTV Noord. Ze zochten extra vrijwilligers om het Westerwoldepad, dat uiteindelijk 100 kilometer lang gaat worden, te onderhouden. Nu doen ze dat nog met z'n tweeën, maar dat lukt niet meer.

De route moet aangepast en opnieuw gemarkeerd worden, omdat het langs de Ruiten Aa loopt die de afgelopen maanden flink is aangepakt. Verschillende organisatie hebben de rivier opnieuw laten kronkelen. Ook willen het echtpaar Oosterhuis een route terug maken, zodat je een rondje kunt lopen.

Veertig tot vijftig vrijwilligers

'Daar hebben we de boosdoener', zegt Henk Oosterhuis als hij dinsdagmiddag de telefoon opneemt. Sinds de oproep hebben zich tussen de veertig en vijftig mensen aangemeld, terwijl er maar ongeveer tien vrijwilligers werden gezocht.

We moeten nu mensen teleurstellen. Dat vind ik wel heel vervelend. Henk Oosterhuis - Vrijwilliger Westerwoldepad

'Het is ongelooflijk', zegt Oosterhuis. 'We moeten nu mensen teleurstellen. Dat vind ik wel heel vervelend, maar ik kan ook niet iedereen een stukje van vier kilometer geven.'

Hoe de keuzes gemaakt gaan worden, is nog niet helemaal duidelijk. 'We zijn er nog niet over uit met z'n tweeën. Maar we gaan in elk geval kijken waar de mensen wonen. We willen het liefst de Westerwolders erbij betrekken. Die hebben iets meer het gevoel dat het pad van 'hun' is.'

39 kortere routes

Het Westerwoldepad is onderdeel van de Stichting Wandelen in Westerwolde. De stichting heeft nog ongeveer 39 kortere routes waar ook vrijwilligers het onderhoud doen. Het echtpaar gaat kijken of sommige geïnteresseerden daar iets kunnen betekenen.

