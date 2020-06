Sportschoolhouders staan te popelen om heropening: ‘Tjakka, helemaal geweldig!’

Sportschoolhouder Ron Haans schreeuwt het geluk bijna van de daken: 'Tjakka, tjakka! We mogen weer! Helemaal geweldig!' Ook sportschoolhouder Anne Delis kan zijn geluk niet op: 'Ik mis vooral de sociale contacten. Mijn sportschool bestaat al 42 jaar, sommigen komen hier al sinds dag één.'

Sportscholen dicht

Voor veel sportliefhebbers was het afzien de afgelopen maanden. Op 15 maart nam het kabinet het besluit dat niet alleen de horeca, maar ook sportscholen niemand meer binnen mogen laten. Het is een datum die Haans niet snel gaat vergeten.

'Ik was aan het eten met mijn gezin toen ik opeens allemaal telefoontjes, appjes en mailtjes kreeg. Ik dacht wat krijgen we nou? Dus ik deed de tv aan en toen werd inderdaad verteld dat wij op dat moment binnen een halfuur alle clubs moeten sluiten.' Haans is eigenaar van tien gelijknamige sportscholen, waarvan acht in de provincie Groningen.

'Ik word gek'

Volgens Delis kwam het besluit van het kabinet aan als 'een behoorlijke schok'. De eigenaar van Sportcentrum Oldambt woont pal achter de sportschool en wordt elk moment van de dag geconfronteerd met een lege fitnessruimte.

'Ik heb twaalf weken lang 's avonds thuis gezeten. Ik dacht: als dit mijn leven wordt, dan word ik helemaal gek. Over vier jaar mag ik met pensioen, maar nu ik dit weet... Nee, dat pensioen is niks voor mij.’

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het wachten wordt woensdag beloond. Dan heropenen de sportscholen.

Veel veranderingen

Er gelden tal van nieuwe maatregelen. Op veel plekken kunnen sporters hun handen desinfecteren en overal moet anderhalve meter afstand bewaard worden. Apparaten zijn daarop ingedeeld.

Desinfectiemateriaal genoeg. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Daarnaast heeft elke sportschoolhouder zijn eigen, nieuwe regels. Delis heeft apparatuur aangeschaft waarmee de lichaamstemperatuur gemeten kan worden ('Is dat te hoog, dan kom je er niet in’) en Haans stelt twee handdoekjes verplicht (‘Een voor het zweet en de ander voor de apparaten’).

Harde klap

Niet elke sportschoolhouder is de coronacrisis goed doorgekomen, vertelt Haans. ‘Het is hard aangekomen in onze branche. Ik heb elke dag contact met collega’s die nadenken over stoppen. Waar het water tot of zelfs over de lippen staat. Er zijn absoluut meerdere sportscholen failliet gegaan door deze crisis.’

Dat doemscenario spookte ook heel even door het hoofd bij Delis. ‘Wij hebben meer dan veertig jaar deze sportschool, dus je hebt ook een buffer. Maar je denkt er wel over na. Je ziet om je heen allemaal familiebedrijven omvallen. Dus mijn zorg was: is dit, na 42 jaar, ons einde?’ Maar gelukkig bleef het alleen bij de gedachte.

Wij hebben zoveel maatregelen genomen, het is veilig Ron Haans - Sportschoolhouder

Hoe druk?

Het is nog wel even de vraag hoe druk het woensdag zal gaan worden. Haans heeft een sportschool vlak over de grens in Duitsland en is daarmee ervaringsdeskundige met een heropening in coronatijd. In Duitse sportscholen mag sinds een maand namelijk weer gesport worden.

Haans: ‘Het was de eerste week erg rustig. Mensen waren bang. In de tweede week zag je dat ook nog en pas in de derde week trok het weer wat aan. En ook nu word ik gebeld door mensen die mij vragen of het wel veilig is om weer te komen. Maar wij hebben zoveel maatregelen genomen, het is veilig.’

