Versoepeling of niet: bruiloftsseizoen niet meer te redden

Niet genoeg ruimte

Dat er geen maximum meer zit aan het aantal mensen in een zaal biedt voor de trouwsector geen soelaas. Daarvoor zit een andere regel namelijk teveel in de weg: de anderhalve meter afstand die mensen tot elkaar moeten houden. Vind maar eens een locatie waarin dat past. Jan Stams van De Amshoff in Kielwindeweer: 'Als je niet heel veel ruimte hebt, maakt 1 juli niets uit.'

'Je moet al snel rekenen met drie tot vier vierkante meter per persoon,' schetst Wil Hoogeboom van Hayema Heerd in Oldehove. Als de bruiloftsgasten alle binnenruimtes gebruiken kan ze maximaal tachtig mensen kwijt. 'Ook in de zomer moet je nou eenmaal een slecht weerprogramma hebben.' In het kerkje van De Amshoff in Kiel-Windeweer passen zestig mensen. Jan Stams: 'Maar dan heb je nog geen looproutes en kunnen mensen niet bewegen.'

Ruimte winnen

Ondernemers proberen met overkappingen over hun terras ruimte te winnen. Rietland in Zuidwolde heeft de overkapping zou goed als klaar. Richard Mulder: 'De zaal is daardoor dubbel zo groot; we kunnen er tachtig tot honderd mensen kwijt.' Ook De Twee Provinciën in Haren wil een kap aanbrengen, maar de regels maken het ook dan behelpen met grote groepen. 'Een barbecuebuffet bijvoorbeeld kan al niet, want mensen mogen niet lopen. We moeten het dan alweer uitserveren; dat maakt het ook duurder.'

Slechte zomer

De Groningse trouwlocaties zagen niet alleen de bruiloften van de afgelopen maanden geannuleerd worden; de zomer is niet veel beter. Richard Mulder van Rietland: 'Normaal hebben we er zeventig per jaar; we hebben er zo'n vijftien over.' De Twee Provinciën loopt vijfenzestig procent aan omzet mis; Hayema Heerd bijna veertig. Jan Stams van de Amshoff: 'Van de dertig bruiloften hebben we er geloof ik nog twee over. Een deel is opgeschoven naar volgend jaar, maar een deel pakt het ook anders aan, thuis bijvoorbeeld.'

Feesten onmogelijk

De paar stellen die wel deze zomer trouwen hebben de dagindeling omgegooid. Marcel de Vries van De Twee Provinciën: 'Het dagprogramma houdt op na het eten. Sommigen verplaatsen het feest naar volgend jaar.' Richard Mulder van Rietland: 'Mensen zijn met drank erin onverantwoordelijker. We kunnen niet zorgen dat ze niet te dicht bij elkaar gaan staan.'

'Een hupsfeest met vier potten bier in je hand, het gaat gewoon niet meer,' stelt Wil Hoogeboom van Hayema Heerd.

Wat dan?

De ondernemers proberen de toekomstige echtparen te helpen met creatieve ideeën. De Vries: 'De band hebben ze vaak al aanbetaald; ik heb voorgesteld de band dan maar bij de ceremonie en receptie te laten spelen.' Hayema Heerd probeert de festivalbruiloft te promoten, met foodtrucks en vuurkorven. 'Want dat kan wel. In september hebben we de eerste.'

Rietland heeft woensdag de eerste bruiloft van het seizoen, met onder meer een high tea. Richard Mulder: 'Het is voor ons ook een spannende dag met alle regels.'

Komt het goed?

De Twee Provinciën bestaat volgend jaar nog, daar is Marcel de Vries van overtuigd. 'Ik ga overleven. Ik was kerngezond in januari, had genoeg spek op de botten.' Hayema Heerd heeft de mazzel dat ook de camping inkomsten geeft, zelfs meer dan ooit.

De zakelijke markt maakt dankbaar gebruik van de gaten die bij Rietland in de agenda vallen; vergaderingen vullen de plekken van de bruiloften in.

In Kielwindeweer is het wel spannend; de buffer die het bruiloftsseizoen normaal oplevert komt dit jaar niet binnen. Jan Stams: 'Het blijft lastig, ik ben bang voor januari, februari en maart.'