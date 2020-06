Opnieuw eis van 14 jaar cel voor Eritreër die vrouw en ongeboren kind ombracht

De man doodde vorig jaar op 28 februari zijn vriendin (23) door haar te wurgen. Ze was op dat moment 23 weken zwanger. Het ongeboren kind overleed eveneens.

'Black out'

Het gezin uit Eritrea woonde nog maar kort in Leens. De man meende dat zijn vriendin een affaire had. Hij ontkende de wurging. Wel zou hij haar hebben geslagen. Hij was zijn herinnering kwijt en wist alleen dat hij bij zijn positieven kwam met zijn handen om de nek van de vrouw.

Mogelijk had hij een black out gehad, zei hij in oktober tegen de rechter in Groningen.

De rechtbank ging toen niet mee in het verhaal van de man. De rechter legde de man 14 jaar cel op. Dat was destijds twee jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie. De man vond de straf te hoog en ging in hoger beroep.

Lees ook:

- Eritreër die vrouw en ongeboren kind ombracht, gaat in hoger beroep