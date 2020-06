Zonnepanelen gestolen van dak tennisvereniging Aloë

'Ik heb nog nooit gehoord dat er zonnepanelen gestolen waren', zegt De Vries. Omdat de tennisvereniging vanwege het coronavirus op slot ging, was er de afgelopen weken weinig bedrijvigheid.

'Maar we kunnen zien wanneer voor de laatste keer stroom is gegeven en dat was 7 juni. Dus zijn ze waarschijnlijk in de nacht van zondag op maandag gestolen.'

Nummer negentien hadden ze los liggen, maar die hebben ze niet meegenomen Klaas Kooi - bestuurslid tennisvereniging Aloë

Bestuurslid Klaas Kooi: 'Ze hebben ze allemaal netjes losgedraaid en de bekabeling meegenomen. Ze hebben ze aan de achterkant van de kantine naar beneden gedaan en door een gat in het hek afgevoerd. Nummer negentien hadden ze los liggen, maar die hebben ze niet meegenomen.'

Duizenden euro's schade

De schade wordt geschat op vierduizend tot vijfduizend euro. En op een verzekering kan de club die kosten niet verhalen. De Vries hoopt nog op een goed gesprek met de gemeente. Die is eigenaar van het gebouw en naar eigen zeggen heeft De Vries al tevergeefs pogingen gedaan om de zonnepanelen onder te brengen bij de verzekering van de gemeente.

De club heeft inmiddels aangifte gedaan en de politie doet buurtonderzoek. 'We hopen mensen te spreken die iets gezien hebben', vertelt een woordvoerder. 'En dat kan ik me wel voorstellen, want het is natuurlijk een flinke klus om zoiets weg te halen.'

'Ze lijken allemaal op elkaar'

Kooi hoopt uiteraard dat de daders gevonden worden, al verwacht hij dat het geen makkelijke zoektocht wordt. 'Tja, zoek ze maar eens; ze lijken allemaal op elkaar.'