Toch protest tegen bierboetes Noorderplantsoen, al 'is het niet het einde van de wereld'

'We hebben een woonboot, die ligt aan de Amstel', klinkt het aan de rand van de Plantsoenvijver in Stad. De sfeer zit er goed in, ook al weten de studenten dat juist deze plek vanaf woensdag verboden terrein is van hen die wel een biertje lusten. Een waarschuwing dreigt, en als die niet wordt nagekomen volgt een boete van 95 euro.

Kratzitten

Het groepje studenten zit op kratjes, de bedoeling is dat die nog dezelfde dag leeg gaan. 'Kratzitten' wordt het genoemd. Het was bedoeld als protest nadat de gemeente aankondigde het Noorderplantsoen alcoholvrij te willen verklaren.

Als burgemeester Schuiling de angel niet uit de situatie had getrokken, was een kleine duizend mensen er naartoe gegaan. Omdat de plannen zijn aangepast is alcohol straks alleen bij de vijver en in de speelweide uit den boze. In de rest van het park wordt het ook na 1 juli gedoogd, maar om 23.00 uur moet het in het hele park rustig zijn.

Kratzitters in het Plantsoen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De twintig studenten die er dinsdagmiddag toch zijn balen ervan dat een biertje straks niet meer overal kan, maar zijn ook blij dat het op andere plekken nog wel mogelijk is. Waar de één de tijd neemt voor zijn flesjes, doet de ander een 'rietadt'. 'Dan drink je het biertje met een rietje, en heb je het in een paar seconden op', legt één van hen uit.

Student Jasper Spoelstra heeft inmiddels zes à zeven flesjes op. 'Ik heb nog een paar uurtjes te gaan voor het kratje leeg is, dat klopt', zegt hij.

Park bedoeld voor biertje

'Weet je wat het is', zegt Jasper, 'ik snap dat het na 23.00 uur rustig moet zijn in het park. Maar ik vind het wel raar dat je niet meer een klein pilsje mag drinken, terwijl dit park er eigenlijk wel een beetje voor bedoeld is.'

Bij de vijver schijnt de zon volop, is er mooi uitzicht en het is een open plek. Waarom mag het hier dan niet? Student Jasper

Dat er bij de speeltuin niet meer gedronken mag worden, snapt Jasper nog wel. 'Daar spelen veel kinderen, en ik snap wel dat je er dan misschien geen alcohol mag drinken. Maar bij de vijver schijnt de zon volop, is er mooi uitzicht en het is een open plek. Waarom mag het hier dan niet?'

'Niemand die er last van heeft'

Terwijl er een nieuw nummer wordt gestart op het boxje realiseert Jasper zich dat het niet de ideale dag is om te protesteren. Het druilerige weer is niet bepaald het perfecte klimaat voor een drankje in het Noorderplantsoen.

'Maar als het mooi weer is, is dit de ideale plek voor een paar biertjes. Niemand die er last van heeft, toch?'

Genieten zo lang het kan

Twee andere studenten kijken hoopvol uit naar het spoeddebat dat woensdag in de Groningse gemeenteraad plaatsvindt. Aan de andere kant zitten ze er ook niet écht om keihard te demonstreren. 'Het is meer een vorm van waardering dat het vandaag, op 30 juni, nog kan. We genieten er nog even van, zolang het kan.'

Dat niet het hele Noorderplantsoen wordt drooggelegd kan op de waardering van de studenten rekenen. 'Maar het stopt hier toch wel, het gezellig op een avondje met dertig graden een biertje drinken. Het is niet het eind van de wereld, het is geen demonstratie om leven of dood ofzo, maar het is toch jammer.'

Veel dingen worden anders

Dan komen er nog vier studenten aan, elk met een kratje in hun hand. De bijna duizend bezoekers die oorspronkelijk verwacht werden zullen dinsdagmiddag niet meer komen, maar gezellig werd het wel.

Als op het boxje André Hazes senior zijn 'Kleine Jongen' inzet en de tekst 'Veel dingen worden anders als je ouder wordt' over de vijver schalt, is het voor de studenten ook duidelijk. Vanaf woensdag moeten ze van de burgemeester toch echt op zoek naar een andere plek, al is het in hetzelfde plantsoen.

