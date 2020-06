Nieuw Arjen Robbenlied': Ik ging eem lekker zitten en knapde hom der zo op'

Het zijn de eerste regels van het nieuwe Arjen Robbenlied van De Zoadels. Dat zijn Groninger rasmuzikant Chris Kleine en zijn vrouw Dolly.

Chris is onder meer de vaste begeleider van Wia Buze en van Agnes Woltjes en Tity Veen in Triade Ballade.

'Ik kreeg maandagmiddag ineens een ingeving en ben toen meteen mijn studiootje ingedoken', vertelt Chris. 'De tekst flapte ik er zo uit. Ik ben een onbekende tekstschrijver. Daar moet ik meer mee doen', lacht de pianist/toetsenist, die met de Groningse band Boozy eind jaren 70 nog een aantal Top 40-hits scoorde en in Toppop stond.

Er snel bij

Kleine hobbelt met het lied mee in de Robbenmania sinds zaterdag bekend werd dat de wereldvoetballer uit Beem als geschenk uit de hemel terugkeert bij de FC. 'Ik dacht ik moet er snel bij zijn, want volgende week kunnen ze Robben wel weer vergeten zijn'.

Voor de zangpartijen haalde hij zijn vrouw Dolly erbij. 'Mijn vrouw is geen zangeres maar ik moest er toch een koortje bij hebben, en die heeft zij ingezongen.'

Trijnie op de fiets

De Zoadels heeft eerder ook al geprobeerd de muzieklijsten te bestormen. 'Dat was toen met Tity Veen. Ik had een vertaling gemaakt van Calm after the Storm van Ilse de Lange en Waylon, dat songfestivalliedje. 'Trijnie op de fiets' had ik er van gemaakt. Maar Fries Wolma had dat ook gedaan en die was net even eerder. Dus dacht ik. ik mout der nou bie wezen...'

En zo klinkt ie

Het nieuwe lied van De Zoadels behoort tot een heel ander genre. Heeft Kleine er nu lang over gedaan om tot zijn Arjen Robben-lied te komen? 'Nee man, ik ging eem zitten en knapde hom der zo op...'

Het hele Arjen Robben-lied van De Zoadels beluister je hier:

De Talma-versie

Overigens maakte Meindert Talma in 2018 ook al een Arjen Robbenlied; 'Pingelend gaat hij door het leven'

