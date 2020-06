Poging om gesprek tussen Rijk en bevingsregio weer op gang te brengen

Overleg op hoog niveau moet de vastgelopen onderhandelingen over de invoering van een nieuwe bouwnorm tussen het Rijk en de aardbevingsregio weer op gang brengen. In klein comité bespreken de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken met Commissaris van de Koning René Paas wat er nodig verder te gaan met de gesprekken.

De norm zou woensdag worden ingevoerd, maar dat is uitgesteld omdat het Rijk en de regio het niet eens werden. Met de norm wordt berekend of een huis aan de veiligheidsnormen voldoet.

De regio wil die norm niet invoeren omdat ze bang is voor meer ongelijkheid en vertraging. Het Rijk is bang dat er onnodig versterkt wordt als de norm niet wordt ingevoerd.

Weer op gang brengen

Volgens de oorspronkelijk plannen moest de norm woensdag worden ingevoerd, maar omdat het Rijk en de regio er nog niet uit zijn, is dat een maand verplaatst. In de tussentijd moeten de bestuurders het eens worden, maar nu blijkt er eerst een overleg in klein comité nodig om dat voor elkaar te krijgen.

‘We moeten echt even de tijd nemen zodat we elkaar willen en kunnen begrijpen, zodat we het gesprek weer op gang kunnen brengen’, zegt de woordvoerder van René Paas.

De bestuurders uit de bevingsregio, provincie en het Rijk proberen het al langer eens te worden over de bouwnorm. In een vooroverleg deed de regio al een beroep op het Rijk om de norm niet in te voeren.

Betrokkenen spraken na het vastgelopen gesprek over ‘een patstelling’ en ‘twee andere werkelijkheden’. De schijnbaar politieke gevoeligheid duidt erop dat er meer op tafel ligt dan het invoeren van de norm.

Meer op tafel dan een bouwnorm

Dat is ‘de technische kant van het verhaal’, zei Paas eerder. ‘De vraag is: hoe zorg je ervoor dat Groningen beter uit deze problematiek komt.’ Die woorden zouden erop kunnen duiden dat de regio gecompenseerd wil worden voor het invoeren van de nieuwe norm tegen hun zin in.

