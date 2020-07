'De derde helft kan weer beginnen!'

Henk Kuper nam vorig jaar oktober de kantine over van sporthal De Springbok in Siddeburen. In een half jaar voerde hij veel veranderingen door om er een moderne kantine van te maken. Een nieuw betalingssysteem, een nieuw koffiezetapparaat, een nieuwe frituur.

En toen moest hij dicht door corona. 'Ja, dat was ontzettend balen, maar het komt zoals het komt', zegt Kuper die niet bij de pakken neer wil gaan zitten.

Duizenden euro's schade

De schade loopt voor Kuper in de duizenden euro's. Vandaag nog stuurde hij bijna honderd kratten bier terug naar de fabrikant. 'Ik heb ook nog per ongeluk de verkeerde stekker uit de vriezer gehaald. Dat is dus niet handig. Het was de eerste keer dat we hier getint glas hadden, door alle vliegen', lacht Kuper.

Ik ben ontzettend blij en de sporters ook. Iedereen wil weer de vrijheid hebben Henk Huper - Kantine-eigenaar

Coronaterras

Toch is Kuper gewoon doorgegaan met innoveren. Zo heeft hij een camera aangeschaft die het aantal bezoekers telt. Als er 24 klanten binnen zijn, gaat het sein op rood. Ook probeert hij het loopverkeer in de kantine te beperken door een speciale app waar bezoekers hun drankje of snack mee kunnen bestellen. Verder heeft hij bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een zogenaamd coronaterras.

'Ik ben ontzettend blij en de sporters ook. Iedereen wil weer de vrijheid hebben. Ze willen weer wat doen, weer bewegen en lekker uitgaan. De gezelligheid en kameraadschap, etcetera. Dat geldt voor de hele wereld.'

'We willen niet ziek worden'

Kuper heeft alle maatregelen genomen die worden gevraagd in deze anderhalvemetersamenleving. Er zijn spatschermen boven de bar gehangen en de barkrukken zijn weggehaald. Ook zijn er looproutes aangebracht. 'Ja, doet moet wel. Aan de bar hangen zit er even niet in, maar dat is niet anders. Het moet wel veilig. We willen niet ziek worden', zegt Kuper.

Sporthal gaat niet dicht

Normaal gesproken gaat de sporthal rond deze tijd dicht voor onderhoud, maar daar heeft Kuper een stokje voor gestoken. Hij heeft met de gemeente geregeld dat er de hele zomer door kan worden gesport.

'Dat is fijn voor de sporters, maar natuurlijk ook voor mij. Het moet nu toch weer een beetje gaan lopen. We gaan er helemaal voor. De derde helft kan weer beginnen!'

