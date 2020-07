Nieuwe treinstellen Arriva vertraagd door coronacrisis

De vervoerder heeft gedeputeerde Fleur Gräper (D66) geïnformeerd over de vertraging.

‘Arriva heeft ons laten weten dat, mede als gevolg van de coronacrisis, de nieuwe treinstellen nog niet klaar zijn’, zegt Gräper.

‘Er moeten 18 nieuwe treinen uit Zwitserland en Oostenrijk komen, die zullen er in december nog niet zijn. Dat komt door corona, maar ook door het feit dat deze bij binnenkomst in Nederland nog moeten worden getoetst.’

Geen wifi

Ook de ombouw van bestaande treinstellen loopt als gevolg van de coronacrisis vertraging op. Arriva heeft te maken met vertraagde levering van materialen. Dat heeft als gevolg dat de treinstellen van Arriva in december nog niet zijn gemoderniseerd en geen werkend wifi-netwerk hebben.

Geen gevolgen voor reiziger

De tegenvallers hebben in de nieuwe concessie voorlopig beperkte gevolgen voor de dienstregeling per trein. ‘Dit heeft weinig consequenties voor de dienstregeling. De extra wensen die we in de concessie hebben geuit, zoals een extra sneltrein naar Leeuwarden en naar Winschoten, kunnen gewoon doorgaan.’

Geduld hebben

Volgens Gräper moeten treinreizigers nog even geduld hebben. Veel treinen zullen geen extra wagon hebben, zoals gewenst. ‘We zullen moeten constateren dat niet iedereen in de mooie nieuwe luxe treinen kan reizen. We moeten nog even geduld hebben.’

Toch is Gräper blij dat de schade meevalt. ‘Het is jammer, maar wij denken dat het een prima te verslikken pil is.’

Lees ook:

- Eerste nieuwe Arriva-treinen voor noordelijk spoor zijn aangekomen

- Arriva-treinen omgebouwd: 'Hoelang het duurt is niet te zeggen' (augustus 2019)