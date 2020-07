Zandplatenbuurt Zuid moet wachten op duidelijkheid: 'Ik vind dit heel triest'

'Ik vind dit heel triest. Het is al de derde keer dat het wordt uitgesteld', zegt Wim Baars van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ).

Drie jaar wachten

Het gaat om de Zandplatenbuurt Zuid, waar 205 huurwoningen van Acantus en 137 koopwoningen staan. De huizen zijn drie jaar geleden geïnspecteerd, maar de versterkingsadviezen zijn nog altijd niet gedeeld met de bewoners. De gemeente Delfzijl en Acantus willen dezelfde aanpak als voor de Zandplatenbuurt Noord, waar vrijwel alle 527 huizen gesloopt en elders herbouwd worden.

De afgelopen maanden heeft burgemeester Gerard Beukema hiervoor de druk opgevoerd bij ministers Wiebes (Economische Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken), tot dusver zonder resultaat.

Het wachten is op het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen, dat gekeken heeft of de versterkingsadviezen van nagenoeg identieke woningen in de noordkant van de wijk rechtstreeks overgenomen kunnen worden in de Zandplatenbuurt Zuid. Dat advies ligt nu bij de ministers, die naar verwachting pas na de zomervakantie een knoop doorhakken.

Ik kijk over de heg naar de woningen die gesloopt gaan worden. Dat is heel erg wrang Bennie Grave

'Erg wrang'

Eén van de gedupeerden is Bennie Grave, bewoner van een koophuis: 'Daar word je niet blij van. Als ik in de achtertuin sta, kijk ik over de heg naar de woningen die gesloopt gaan worden. Dat is voor ons heel erg wrang. Mensen geloven er niet meer zo in.'

Ook Beukema is teleurgesteld. De gemeente en Acantus hebben de financiering al rond, maar een financiële bijdrage uit Den Haag is nodig: 'Ik heb maximale druk uitgeoefend op het Rijk, tot vervelens toe. Maar het is niet anders. We moeten wachten op Den Haag.'

Déjà vu

Het lange wachten en de onzekerheid doen bewoonster Gieneke Bolhuis denken aan de grote herstructurering van Delfzijl Noord, die zij twintig jaar geleden meemaakte. Toen gingen zestienhonderd huizen tegen de vlakte: 'Oud zeer komt naar boven. Er is grof geld uitgegeven om de wijk op orde te krijgen. Maar toen wij aan de beurt waren, was het geld op. Ik herbeleef dat weer zo.'

Volgens Wim Baars van de Belangengroep snakt de buurt nu naar duidelijkheid: 'Mensen weten sinds 2017 niet waar ze aan toe zijn. Ze willen een nieuwe badkamer bouwen, isoleren of zonnepanelen plaatsen. Moet je dat wel doen?' Grave: 'Je staat met de rug tegen de muur. Je kunt niets. Dat is een gevoel van onrechtmatigheid.'

Geen nieuwe teleurstellingen

In de brief aan de bewoners schrijft Beukema dat hij hoopt dat er binnen drie maanden duidelijkheid komt. 'Liever eerder, maar laten we het ruim nemen, om niet opnieuw teleurstellingen te veroorzaken.'

De problemen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl laten de ongelijkheid zien die bestuurders in de bevingsregio willen voorkomen. Dat is onder meer de inzet van een lopend bestuurlijk overleg dat eerder deze maand vastliep. Komende week moet overleg op hoog niveau de onderhandelingen weer vlottrekken.

