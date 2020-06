Taakstraf voor veroorzaken ongeval in tunnel Leek

De uitspraak door de rechtbank van Groningen wijkt af van de eis van het Openbaar Ministerie. Twee weken geleden was tegen hem 80 uur werkstraf en een week voorwaardelijk cel geëist.

'Aanmerkelijk onoplettend'

De 21-jarige man veroorzaakte op 21 februari 2018 op de Provincialeweg N372 bij Leek een ongeval bij een tunnel. De rechtbank acht bewezen dat de man 'aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig' heeft gereden. Dat is de lichtste gradatie van artikel zes van de wegenverkeerswet.

Gebroken borstbeen en ribben

De man overschreed een doorgetrokken streep op de weg in de tunnel en kwam op de linker weghelft terecht. Als gevolg daarvan botste hij op een tegenligger die hem niet meer kon ontwijken. Het slachtoffer was een destijds 72-jarige man uit Joure. Die brak door de aanrijding zijn borstbeen en ribben. Na het ongeluk was de Rodenaar uit zijn auto geklommen om het slachtoffer uit diens wagen te halen.

Zonder handtekening

De politie had direct na het ongeval een gesprekje met de Rodenaar gevoerd. Agenten meenden dat de jongeman gereden zou hebben onder invloed van drugs. Maar uit een test bleek dit niet te kloppen.

Het politiegesprekje, langs de kant van de weg, kwam zonder handtekening van de 21-jarige Rodenaar in het proces verbaal terecht als zijnde 'verhoor'. Ook was de man tijdens het gesprek met de politie meteen na het ongeluk niet bijgestaan door een advocaat.

Uitvoerige verklaring

De Rodenaar had door de politie moeten worden gewezen op het feit dat hij op dat moment verhoord werd. En dat was niet gebeurd. De rechtbank neemt de verklaring van de politie dan ook niet mee in deze uitspraak. Bovendien had de Rodenaar twee weken geleden op zitting uitvoerig over het ongeluk verklaard.

Het slachtoffer had eerder schriftelijk laten weten dat hij het bezoek van de jonge bestuurder op prijs had gesteld. Hij verweet de Rodenaar niets.

De proeftijd van de 21-jarige Rodenaar is gesteld op drie jaar.

Lees ook:

- Werkstraf geëist voor veroorzaken verkeersongeluk bij tunnel