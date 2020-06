Cel voor reeks diefstallen in Groningen en Drenthe

Een 34-jarige man uit Assen is voor acht diefstallen en inbraken in Drenthe en Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Geen gesloten kliniek

De rechtbank vond wel dat de man moet worden behandeld, maar niet in een gesloten kliniek zoals bij tbs met dwangverpleging. Dat ging de rechter te ver in verhouding tot de gepleegde feiten. Bovendien was door deskundigen geen tbs-maatregel geadviseerd.

De rechter vond dat de maatschappij wel moet worden beschermd tegen de Assenaar, maar niet op die manier.

Dierenkliniek Onstwedde

De man ontkende nagenoeg alles. Maar de rechter vond bewezen dat de man onder meer vorig jaar in oktober via een raampje een dierenkliniek in Onstwedde binnen klauterde. Hij nam diergeneesmiddelen en instrumenten mee en ging er vandoor in de bestelauto van de praktijk.

Kinderen op de bovenverdieping

De man pleegde ook woninginbraken in Assen, Bovensmilde, Emmer-Compascuum en Marwijksoord. Een van de woningen roofde de man volledig leeg. In de woning in Bovensmilde lagen de kinderen op de bovenverdieping te slapen.

De Assenaar werd uiteindelijk opgepakt na een inbraak in een gebouw van GGZ Drenthe. Hem werd ook een diefstal van een fiets verweten, maar de rechter vond hiervoor te weinig bewijs.

Volgens deskundigen is de man in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Dit advies nam de rechter over. Die besliste dat de Assenaar zich laat behandelen in een kliniek en bij verslavingszorg Noord-Nederland.