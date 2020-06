Waar kan Pekela nog schrapen? 'Inwoners zijn bezuinigingsmoe'

De raad van Pekela vergadert over bezuinigingen (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het ene bezuinigingspakket is nog niet ingevoerd of er moet al nagedacht worden over het volgende pakket aan maatregelen. Politiek Pekela weet zo nu en dan niet meer waar nog op bespaard kan worden, bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering.

‘De gemeente en de inwoners zijn bezuinigingsmoe’, opperde Lex Kupers van Samen voor Pekela. Volgens de PVV is ‘de kaasschaafmethode nu al zo vaak toegepast, dat de korst is bereikt’.

Pekela moet jaarlijks meer dan twee miljoen euro bezuinigen.

Bezuinigingen

Een klein stapje terug in de tijd. De vergadering op 5 november 2019 staat bij de vijftien raadsleden nog in het geheugen gegrift. Het ging destijds over een bezuinigingspakket van 1,5 miljoen euro.

Er wordt gestopt met de onderhoudsbijdrage aan tennisverenigingen, Pekela zet minder vaak boa’s in, bruggen worden minder vaak schoongemaakt en regulier onderhoud aan wegen wordt niet langer uitgevoerd. Ook de ozb gaat met een extra vijf procent omhoog. Pijnlijke keuzes waarmee Pekela dacht de komende jaren vooruit te kunnen. Maar niks blijkt minder waar.

Voordat de bezuinigingen überhaupt zijn doorgevoerd, ligt de volgende uitdaging alweer op tafel.

Nog eens 7 ton

Nu, ruim een half jaar later, moet opnieuw 700.000 euro gevonden worden. Hoe Pekela dat gaat ophoesten? De Pekelder raad heeft geen idee waar nog mogelijkheden liggen. Er werden wat proefballonnetjes opgelaten, maar het bedrag van zeven ton is bij lange na niet in zicht.

Het ambtelijk apparaat moet dus aan de bak. Zij gaat, bij gebrek aan voorstellen vanuit de raad, uitzoeken op welke gebieden nog bespaard kan worden. In het najaar gaat de raad vergaderen over de opties die dan op papier zijn gezet.

‘Halsstarrige minister’

Ondertussen hoopt Pekela op een zak geld uit Den Haag, maar burgemeester Jaap Kuin is reëel: ‘Er zit geen enkele beweging in. ‘Red je maar’, zijn de uitspraken vanuit Den Haag. Er zit een halsstarrige minister. Ik moet oppassen met mijn woorden, maar er komt gewoon te weinig geld voor de taken die wij moeten uitvoeren.’

Denk aan de dieren

Toch geeft hij de moed niet op. Kuin is voorstander van een stevige lobby naar de politieke hoofdstad. Terwijl Kuin zoekt naar het grote geld, benadrukt Elly Knevelman van GroenLinks dat de dieren niet moeten worden vergeten.

Pekela heeft twee dierenweides, één in Oude en één in Nieuwe Pekela. Beide weides lijken de komende jaren de schaapjes op het droge te hebben. Een meerderheid van politiek Pekela wil dat daar in elk geval niet op bezuinigd wordt.

