Sauna's en wellnesscentra weer open: 'Hoera, we mogen weer'

Directeur en mede-eigenaar Nicole Bouman kan haar geluk niet op: ze heeft deze woensdagmorgen een glimlach van oor tot oor. 'Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht: hoera, we mogen weer!', zegt ze op Radio Noord. 'Ik verwacht dat wij ook blije gasten binnen krijgen. Het team heeft er ook wel zin in. Al is het op een leuke manier ook best wel spannend als de deuren om 10.00 uur weer open gaan.'

Want het resort heropent wel met de nodige aanpassingen en voorzorgsmaatregelen. Zo dient iedereen vooraf te reserveren. 'Gasten moeten uiteraard ook anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat wordt aangegeven met bordjes, pijlen en stickers: het bekende verhaal. Ook werken we met diverse blokken: ochtend/middag en middag/avond. De hele dag kan ook, maar dat blok is wat beperkter, ook vanwege de veiligheid', vertelt Bouman.

De spa in Zevenhuizen verwacht op de eerste dag tachtig gasten te ontvangen. 'In deze coronatijd zouden we maximaal 180 gasten kunnen ontvangen, maar we doen het de eerste dagen even rustig aan. Iedereen moet eerst even rustig indraaien, het gevoel krijgen dat we het allemaal prima aankunnen. Daarna bouwen we het rustig uit', legt Bouman uit.

Het is nu nog rustig bij de spa in Zevenhuizen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



