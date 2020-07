Discotheekeigenaar: 'Iedere persconferentie wordt hier in huis meer gehuild dan gelachen'

Een maand geleden kwam groen licht voor de horeca. Sauna's en sportscholen mogen vanaf vandaag weer open en als laatste in de wachtrij staan discotheken en nachtclubs, die nog altijd niet weten waar ze aan toe zijn. In een manifest eisen tientallen uitgaansgelegenheden in het land nu duidelijkheid.

'Wij willen 1 augustus open', zegt eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek Fox in Stadskanaal, die het manifest ook heeft ondertekend. Samen met andere ondernemers is hij woensdag in Den Haag om de noodklok te luiden en met Kamerleden te praten.

'Klap in het gezicht'

'De afgelopen maanden waren zwaar, heel zwaar', vertelt de discotheekeigenaar. ’Iedere persconferentie is een hele zware klap in het gezicht. Premier Rutte neemt heel veel tijd voor allerlei sectoren, maar wij krijgen geen perspectief. Er wordt hier in huis dan meer gehuild dan gelachen, zal ik je vertellen. Mijn dochtertje rent naar boven als er weer een persconferentie is. Dan weet ze namelijk hoe laat het is.'

Fox heeft tot nu toe het hoofd boven water kunnen houden door een buffer die het bedrijf door de jaren heen heeft opgebouwd. Ook kwam de discotheek in aanmerking voor de steunregeling van het Rijk. Toch is het einde in zicht, vertelt Broekhoven. 'Er komt niets binnen en de kosten lopen wel door. Ook het personeel moet worden betaald. Het houdt een keer op.'

Het manifest wordt woensdag op een ludieke manier aan leden van de Tweede Kamer overhandigd. Deejay Paul Elstak draait vlakbij de ingang van het parlementsgebouw en zal proberen zoveel mogelijk lawaai te maken. 'Hopelijk maken we zo veel herrie dat ook Rutte nog even komt kijken.'

Protocol

Koninklijke Horeca Nederland heeft in samenwerking met bedrijven in het uitgaansleven een protocol opgesteld, waarin wordt geschetst hoe de heropening mogelijk kan worden gemaakt. Goede ventilatie, strikte hygiënemaatregelen en een gezondheidscheck behoren tot de mogelijkheden.

'Ik wil sowieso de anderhalve meter niet hoeven handhaven', eist Van Broekhoven. 'Dan komt niemand meer naar de discotheek. Met alle andere maatregelen moet het gaan lukken, denk ik.'

Hoe realistisch een heropening is, vindt hij lastig te zeggen. 'Mensen mogen weer reizen en andere dingen doen, wie zegt dat dat geen besmettingen op zal leveren?'

Het kabinet heeft toegezegd in september opnieuw naar een mogelijke heropening van nachtclubs en discotheken te kijken.

