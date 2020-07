Aa en Hunze tegen verdere zoutwinning Nedmag, Hunze en Aa's wil compensatie

Locatie van Nedmag in Veendam (Foto: Henk Weijer/Groningen in Beeld)

Vorige maand werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken Nedmag tot eind 2045 de ruimte wil geven om 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen in het gebied rond Veendam. Burgers en overheden kunnen tot 24 juli bezwaren indienen op dit zogenoemde ontwerp-instemmingsbesluit. Het college van Aa en Hunze maakt daar alvast gebruik van.

Burgemeester Hiemstra: 'Met onze inwoners blijven wij zorgen houden over de zoutwinning en de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in onze regio, zoals de gaswinning in Groningen, het gasveld Annerveen en de daardoor ontstane bodemdaling. Veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade staan voor ons op nummer 1. De onzekerheden en risico’s zijn volgens ons niet weggenomen. Verder vinden we dat er onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de effecten op langere termijn en dat momenteel de schaderegelingen niet toereikend zijn.'

Toenemende kosten waterbeheer door bodemdaling

Waterschap Hunze en Aa's klimt in de pen vanwege de bodemdaling die de zoutwinning tot gevolg heeft. Door de zoutwinning stijgen de kosten voor het waterbeheer in het gebied fors zegt het waterschap.

Dagelijks bestuurslid Fien Heeringa over de zienswijze van Hunze en Aa’s: 'Het faciliteren van een commerciële activiteit mag niet leiden tot kosten voor ons waterschap. En daarmee indirect voor de inwoners van ons werkgebied die waterschapsbelasting betalen. Dit betekent dat we volledig gecompenseerd willen blijven voor kosten die we als waterschap moeten maken om het waterbeheer aan te passen aan bodemdalingen. Tot in de eeuwigheid. Ook willen we geen aansprakelijkheid dragen voor mogelijke gevolgen van benodigde peilaanpassingen.'

Binnenkort om tafel

De huidige afspraken met Nedmag lopen volgens Heeringa tot 2022. Het waterschap zit binnenkort weer met de zoutwinner om tafel om te praten over de compensatie. 'Om hoeveel geld het straks gaat, is nog niet duidelijk. We hebben nog twee jaar omdat precies uit te rekenen', zegt Heeringa.

Waterschap Hunze en Aa's heeft verder moeite met de vergunningsduur van 25 jaar en dringt aan op een herafwegingsmoment in 2035. Er wordt dan naar verwachting een bodemdaling van 70 centimeter bereikt. Echter, als deze daling zich sneller door zou zetten verwacht het waterschap dat de waterhuishouding in het gebied wordt ontregeld.



Lees ook:

- Raad Veendam wil omgekeerde bewijslast bij schade zoutwinning

- Midden-Groningen is tegen Nedmag-besluit Wiebes

- Statenfracties over winningsplan Nedmag: ‘Termijn tot 2045 is te lang’