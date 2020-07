Proef met dimbaar zonnepark om netwerk beter te gebruiken

Op steeds meer plaatsen wordt groene stroom geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. Zoveel, dat op sommige momenten het netwerk alle opgewekte elektriciteit nauwelijks kan verwerken.

Uitbreiding van het netwerk kost jaren en honderden miljoenen euro's. Als nevenoplossing proberen Enexis en andere netwerkbeheerders elders in het land met slimme oplossingen de bestaande capaciteitsruimte beter te gebruiken.

Dimmen

Bijvoorbeeld dus door het dimmen - 'curtailen' in vakjargon - van de productiecapaciteit van zonneparken op momenten dat er (te) veel stroom wordt aangeleverd. Deze piekmomenten - dagen met veel zon of wind - komen meestal maar een paar keer per jaar voor. Dat betekent dat de rest van het jaar de capaciteit van het net niet volledig wordt gebruikt.

Distributed Energy Resource-sturing, oftewel DER-sturing, kan een oplossing zijn. Dit houdt in dat de hoogste pieken worden afgetopt door de productie van de zonnepanelen of windmolens tijdelijk te verminderen.

Bekijk hier hoe het dimmen werkt

Hierdoor kan het elektriciteitsnet veel efficiënter gebruikt worden. Door enkele procenten van de jaarlijkse energieproductie op te offeren, kan er naar verwachting tot dertig procent meer capaciteit aan duurzame opwekinstallaties worden aangesloten. Enexis wil hiermee de komende vier maanden experimenteren bij zonnepark Woldjerspoor aan de rand van de stad Groningen.

43.000 zonnepanelen

Dit zonnepark bestaat uit 43.000 panelen en is eigendom van Groenleven, een ontwikkelaar van zonneparken. 'We zijn bij hen uitgekomen, omdat ze graag wilden meewerken', zegt Enexis-woordvoerder Tim van Ham.

Waarom is deze proef nodig, als de methode in andere landen, zoals Duitsland en België, al op grote schaal wordt toegepast? Van Ham: ' Vanwege technische verschillen. Ons netwerk is net even anders. Dus we moeten het eerst weer uitvinden voordat we het op grote schaal kunnen toepassen. '

Uitbouwen

Als de proef slaagt, is het de bedoeling dat andere producenten van zonne-energie ook gaan meewerken, zegt Van Ham. 'Het gaat op basis van vrijwilligheid, we kunnen hen niet dwingen. Overigens wil ik benadrukken dat het niet gaat om particulieren met zonnepanelen op hun dak. Die kunnen gewoon stroom blijven opwekken.'

