Monnikenwerk in een kerk: orgel van Warffum wordt gerestaureerd

Hij begeleidt het volledige restauratietraject: ‘Het restauratieplan, het onderzoek dat daar bij hoort, de offerteronde en de keuze voor de restaurateur, en de begeleiding van de restauratie zelf.’

Tuinstra legt uit hoe de klus wordt aangepakt: ‘Met een hijskraan worden lege bakken omhoog getakeld. Daar worden de allergrootste pijpen van het orgel in gelegd. Dat gaat op transport naar orgelmakerij Reil in het Gelderse Heerde.’

(tekst gaat verder onder de foto)

‘Daar vindt de opknapklus plaats. De pijpen worden gepoetst en uitgedeukt. In totaal zitten 1.200 pijpen in het orgel. Je moet alles dus heel goed nummeren, anders weet je niet hoe je het terug moet plaatsen. Het is echt monnikenwerk.’

‘Gelukkig hebben de oorspronkelijke orgelmakers de pijpen gegraveerd met nummers. Ja, dit restaureren is een kunstambacht. Je moet niet alleen veel technische kennis hebben, maar bij het terugplaatsen is ook artistieke kennis vereist.’

Volgens Tuinstra wordt niet het gehele orgel gerestaureerd: ‘In 1987 is namelijk al een deel gedaan. Nu is het andere deel aan de beurt.’

(tekst gaat verder onder de foto)

Het liefst laat het kerkbestuur ook het ‘vrije pedaal’ restaureren, daar is nog 100.000 euro voor nodig. ‘Het restaureren van dit deel kost ruim drie ton’, geeft Tuinstra aan. Dat bestaat voor een groot deel uit subsidies.

De klus duurt anderhalf jaar. Het streven is om het orgel in januari 2022 weer terug te plaatsen.

De 'Groningse Duitser' H.H. Freytag

Het orgel in Warffum stamt uit 1812 en is gemaakt door orgelbouwer Heinrich Hermann Freytag. De Duitser was actief door heel het land, maar vooral in Groningen, waar hij in 1811 ook stierf. Het orgel in Warffum is voltooid door de Groningse orgelbouwer Johannes Wilhelmus Timpe. Het is aannemelijk dat het orgel in Warffum het laatste orgel is waar Freytag zijn naam aan verbonden is.

Ook in veel andere kerken in Groningen staat een Freytag-orgel. Bijvoorbeeld in de kerk van Oostwold, de kerk van Finsterwolde, de kerk van Lellens, de Petruskerk in Zuidbroek en de kerk in Zuidhorn