Topdrukte bij fanshop FC Groningen: 'Al bijna 1700 shirts van Arjen Robben verkocht'

'Het is lopendebandwerk, het is echt ontzettend druk', zegt hoofd merchandising Tim van der Molen met een grote glimlach op zijn gezicht.

'Sinds het weekend hebben we al bijna 1700 bestellingen gekregen. We zijn alleen alleen maar aan het bedrukken, klaarleggen; het gaat maar door. En in de winkel blijven de mensen maar binnenkomen, iedereen wil shirtjes hebben.'

Het shirt met nummer 10 van Arjen Robben onder de pers (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Veel energie

Vandaag is de eerste dag sinds 'Robben-mania' losbarstte dat de fanshop open is. De winkel kent vanwege corona beperkte openingstijden, en is nu alleen op woensdag tot en met vrijdag open. Veel klanten weten de weg naar de fanshop te vinden.

'We trekken de drukte nog wel, het geeft ook veel energie. Dat deze energie zich in heel Groningen afspeelt, is bizar. Tien vrijwilligers staan beneden en pakken de bestellingen in. Dat doen ze met liefde, iedereen wil helpen. Het is ook heel gezellig', beschrijft Van der Molen.

Bijna alleen Robben

Er worden bijna alleen shirts van Arjen Robben - prijskaartje: 73 euro voor volwassenen, 68 euro voor kinderen - verkocht.

'Ik zag er vanochtend toevallig één voorbij komen met Van Hintum erop. Dat is het eerste shirt voor het seizoen '20-'21 met een andere naam dan Robben. Dat zegt wel wat, dit heeft veel te weeg gebracht', zegt Van der Molen, terwijl de telefoon weer overgaat.

Mee op vakantie

Verderop in de fanshop staat een supporter die twee shirts wil kopen voor zijn kinderen. 'Ik heb ze online besteld, maar wil even kijken of de bestelling al klaar is. Dan kunnen ze mee op vakantie.'

Een andere fan van de club wil ook een shirt hebben: 'Ik ben al jaren fan van FC Groningen, maar heb nooit een shirt gekocht. Dit is het moment om dat alsnog te doen.'

De shirts met nummer 10 en Robben erop vliegen als warme broodjes over de toonbank. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

