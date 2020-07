Groningen voorzichtig; Friesland en VNO-NCW Noord gaan onverkort voor Lelylijn

‘Het rapport geeft aan dat de Lelylijn kansrijk is’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘Tegelijkertijd geeft het rapport over een heleboel dingen geen antwoord. Het is te vroeg om alleen op basis van dit rapport een keuze te maken voor de Lelylijn.’

Forse tijdwinst

Haar collega-bestuurder Avine Fokkens (VVD), gedeputeerde van Friesland, denkt er anders over. De provincie Friesland laat in een verklaring weten dat er sprake is van een forse tijdswinst, veel nieuwe passagiers in de trein en een kostendekkende exploitatie van de Lelylijn.

‘Zo verbind je landsdelen aan elkaar’, laat Fokkens weten. ‘Deze snelle verbinding is daarom een nationaal belang. De Lelylijn zorgt bovendien voor een robuuste aansluiting van het Noorden op de rest van het land.’

De woorden van Fokkens zijn te begrijpen, zegt Gräper. Voor Friesland is het belang van de Lelylijn groter, omdat Heerenveen in het plan een extra treinstation krijgt en Drachten wordt ontsloten op het treinnetwerk.

'Voor Friesland interessanter'

‘De Lelylijn is voor Friesland interessanter dan het versnellen over bestaand spoor via Zwolle’, legt Gräper uit. ‘Daar hoef je geen hogere wetenschapper voor te zijn. Vanuit Groningen bezien is het een ander verhaal. Wij willen een snellere verbinding. Dat kan linksom via de Lelylijn of rechtsom via Zwolle. We zien wel dat er enorme voordelen zijn als het gaat om de Lelylijn. Het zorgt voor een tweede verbinding met de Randstad en de flessenhals bij Meppel wordt omzeild. Aan de andere kant: Drenthe heeft vooral baat bij een versnelling via bestaand spoor.’

Toch geeft Gräper aan dat de noordelijke overheden zich in de Lelylijn-discussie zich niet tegen elkaar laten uitspelen. ‘We staan er zeker achter, we hebben per provincie alleen nuanceverschillen.’

Haar partijgenoot Ton Schroor, directeur van VNO-NCW Noord, is blij met de uitkomsten van het rapport. ‘De Lelylijn is eigenlijk het enige nationale project dat Noord-Nederland op middellange termijn op de agenda kan zetten’, zegt hij. ‘Waar wij op inzetten is dat landelijke politieke partijen de Lelylijn opnemen in hun verkiezingsprogramma. Het is met dit rapport aangetoond dat het kan. Nu is het zaak om de Lelylijn op te laten nemen in de toekomstvisie voor het openbaar vervoer in 2040.’

Momentum is daar

Schroor ziet dat het momentum daar is om de Lelylijn te realiseren. De lijn kan een antwoord zijn op de tekorten op de woningmarkt in de Randstad, wanneer Noord-Nederland sneller te bereiken is.

‘Alleen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toonde zich in het verleden niet zo enthousiast. Wij moeten zorgen dat de Lelylijn in de picture blijft staan. Wat dat betreft is dit ook een beetje een schoonheidswedstrijd.’

