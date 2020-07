Het nieuwe sporten: waar is dat desinfectiepompje nou gebleven?

Het is zondag 15 maart wanneer Nederland te horen krijgt dat onder andere horecazaken en sportscholen hun deuren moeten sluiten. Ik heb op dat moment weekenddienst en werk mij samen met collega’s een slag in de rondte. Horecaondernemers, schoolbesturen, sportschoolhouders: iedereen die met de nieuwe maatregelen te maken krijgt, wordt gebeld.

Wij verkeren allemaal in een soort roes. Bellen, tikken, bellen, tikken, een pizzapunt eten en weer bellen en tikken. Pas de volgende ochtend besef ik wat ik die avond daarvoor heb geschreven: ‘Ook sportscholen ontkomen niet aan de maatregelen’.

Verre van ideaal

En dus begint die maandagochtend de zoektocht naar manieren om fit te blijven. Veel sportliefhebbers hebben zich beter voorbereid dan ik, want de schappen van de dumbells en kettlebells zijn leeg. Er liggen nog een paar elastieken, die besluit ik dan maar aan te schaffen. Thuis heb ik nog een springtouw.

Touwtjespringen terwijl je spelende kinderen ontwijkt en steeds weer hopen dat het droog blijft. Dat laatste ging nog wel eens mis. Marco Grimmon

Wat volgt is sporten in een speeltuin om de hoek. Touwtjespringen terwijl je spelende kinderen ontwijkt en steeds weer hopen dat het droog blijft. Dat laatste ging nog wel eens mis. Verre van ideaal dus.

Terug naar binnen

Terug naar vanochtend. Ik word wakker met een kriebel in mijn buik. Die avond daarvoor bedacht ik me: nog één nachtje slapen, dan mag ik weer. Ik ervaar het niet te sturen gevoel van geluk dat kinderen ook hebben bij hun verjaardag. Nog even wachten, dan mag je je cadeautje uitpakken.

Anderhalve meter, óók in de sportschool. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Ik eet mijn banaantje, drink een glas melk en loop naar de sportschool. Direct bij de ingang desinfecteer ik mijn handen, eenmaal binnen moet ik aangeven dat ik geen klachten heb en niet met coronapatiënten in aanraking ben geweest.

‘Prima, dan mag je doorlopen. Succes!’ Achter mij staat de volgende fanatiekeling al te wachten.

Oude tijden

Natuurlijk zijn er veel aanpassingen. Overal zie je stickers, mensen moeten een extra handdoekje meenemen (één voor het zweet en één om de apparaten mee schoon te maken) en iedereen moet anderhalve meter afstand houden van de ander.

Het is voor mijn gevoel niet perse rustiger dan vóór corona uitbrak. Ik zie dezelfde gezichten en dezelfde kleerkasten waar ik twee keer in pas. Als het geen drie keer is. Ik zie zelfs een man die behoorlijk op leeftijd is rondlopen. Blijkbaar laat ook hij zich niet afschrikken.

Ik raak onderhand gewend aan ‘het nieuwe sporten’, tot ik na mijn eerste oefening besef dat ik de gewichten natuurlijk ook weer schoon moet maken. Op dat moment maak ik mij op voor een nieuw onderdeel in de sportschool: de zoektocht naar een desinfectiepompje.

Waar is mijn pompje?

In de sportschool staan meerdere pompjes met desinfectiemiddel. Ik tel een stuk of zes, al kan het zijn dat ik een paar over het hoofd heb gezien. Op dat moment zijn minimaal tien mensen aan het sporten. Lang verhaal kort: er zijn te weinig pompjes. Meerdere keren ben ik op zoek naar desinfectiemiddel waarmee ik het bankje en de gewichten schoon moet maken. Het is frustrerend, je wil verder.

Aan de gewichten ligt het niet. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Ik spreek even later met de fanatiekeling die aan het begin van dit sportschoolavontuur achter mij stond te wachten.

‘Nu kan het nog net, maar als het straks drukker wordt zijn er echt te weinig pompjes. Dan sta je langer te wachten om schoon te maken dan dat je aan het sporten bent.’ Ik ben het met hem eens. Het is hopelijk een kinderziekte.

Nog één nachtje

Na anderhalf uur ben ik klaar. Enigszins met de rem erop - verstandig voor de spieren en daarbij sportschooltaal voor ‘ik kan echt wel zwaarder dan dit hoor’ - heb ik mijn training voltooid. Op dat moment staat een rij van sportievelingen bij de ingang. Zij moeten nog vertellen dat zij geen corona hebben, voordat zij te horen krijgen: ‘Prima, dan mag je doorlopen. Succes!’

Ik loop moe maar voldaan de sportschool uit. Morgen is een rustdag en dan hoef ik nog maar één nachtje te slapen tot het vrijdag is. Vrijdag ben ik namelijk vrij, dan mag ik weer.

