Naar de sauna in coronatijd: slippers tellen en geen opgietingen

Hoe verloopt een saunabezoek in coronatijd? Verslaggever Martin Drent, die wel van wat hitte houdt, ging naar het kuuroord in Bad Nieuweschans.

Ontspanning

Het journalistieke leven is door alle deadlines soms behoorlijk stressen. Dan gaat er niets boven een dagje dobberen, bubbelen en zweten. Samen met mijn vriend breng ik regelmatig een bezoekje aan sauna's in den lande. Toevallig ook op de bewuste zondag half maart, waarbij we dommelend in een rustruimte vriendelijk doch dringend te horen kregen dat we het complex direct moesten verlaten vanwege de lockdown.

Ik ben dan ook heel blij dat ik deze ochtend met mijn badlaken, zwembroek en slippers onder de armen weer naar de Gronings-Duitse grens mag rijden voor een bezoek aan Thermen Bad Nieuweschans. Normaal gesproken maken we als verslaggevers foto's en filmpjes van onze belevenissen, maar dat is in wellnesscentra strikt verboden. Geen selfie van deze verslaggever in de sauna dus, voor zover mensen daarop zaten te wachten.

Bij de ingang mag je nog foto's maken, in het wellness-centrum niet meer (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Staan te popelen

Bij de ingang staat een vriendelijke dame die mij vraagt of ik klachten heb of met corona in aanraking ben geweest. Gelukkig niet, dus mag ik mijn handen desinfecteren en mij melden aan de balie. Overal op de vloer zijn stickers die aangeven waar je mag staan om afstand te houden. Op dat moment was het rustig, maar de vrouw aan de balie wist mij te vertellen dat de hal een uur eerder vol stond met mensen die stonden te popelen om weer de sauna in te mogen.

Het zou voor mij de eerste keer zijn dat ik voor mijn werk helemaal uit de kleren moet, ware het niet dat het elke woensdag badkledingdag is. Ook in de sauna moet je dan een zwembroek aan. Het is voor veel mensen toch een stap om met de billen bloot te lopen en dan kan dit een uitkomst zijn. Ik weet nog goed dat mijn vriend een jaar geleden met een angstig gezicht bij de kleedkamer stond: 'Moet echt álles uit?' 'Ja', zei ik. 'Alles', wijzend naar beneden.

Reserveren en looproutes

Je moet vanaf nu verplicht een tijdslot reserveren. Ik ga tot een uur of één, maar je kunt ook een hele dag. Eenmaal bevestigd bij de balie kan ik mij omkleden. Bij de kleedkamers is vrijwel niets veranderd. Ik kan in een eigen hokje omkleden en met een polsbandje een kluisje kiezen. Bij de trappen staan pijlen die aangeven waar je omhoog en naar beneden kunt, om voldoende afstand te houden.

In veel ruimten zijn stickers geplakt om mensen erop te wijzen afstand te houden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Na een warme douche besluit ik om eerst een duik te nemen in het zoute zwembad. Bij de ingang van het bad staan tientallen zwarte bakjes waar je je slippers in moet doen. Zo wordt bijgehouden hoeveel mensen er in het bad zijn. Het is een beproefd systeem, want het bad ging vorige maand al open. En makkelijk ook, want je hoeft geen slippers te tellen om erachter te komen of het maximumaantal mensen in het bad is bereikt.

Dat is anders als ik door de schuifdeur het sauna-gedeelte betreed. Bij de ingang van elke sauna hangt een bord waarop staat hoeveel mensen naar binnen mogen. In de kleine aardwarmte-sauna zijn maximaal acht mensen welkom, in de wat grotere Noorderlicht-sauna veertien. Dat wordt dus slippers tellen om te zien of ik naar binnen mag. Gelukkig is dat met zulke aantallen nog geen hogere wiskunde.

Tijdelijk niet meer wapperen

In het pre-coronatijdperk waren er op meerdere momenten per dag opgietingen. Saunameesters doen dan ijs en water met een geurtje op de hete stenen. De warme lucht wapperen ze met handdoeken of waaiers in het rond, waardoor je flink gaat zweten.

Het wapperen mag nu niet meer vanwege het coronavirus. Wel zijn er zogenoemde geurbelevenissen. Ik ben benieuwd wat dat is, dus een kwartier van tevoren ga ik naar de Noorderlicht-sauna waar het plaatsvindt. Dan staan er al twaalf mensen die dat ook graag mee willen maken. Er mogen veertien mensen in, dus ik heb geluk.

Als de medewerkster om half twaalf de deur opent, is anderhalve meter afstand houden er niet meer bij. Iedereen wil zo gauw mogelijk de sauna binnen om een plekje te veroveren. Martin Drent

Naarmate de tijd vordert, komen steeds meer mensen naar de sauna. Als de medewerkster om half twaalf de deur opent, is anderhalve meter afstand houden er niet meer bij. Iedereen wil zo gauw mogelijk de sauna binnen om een plekje te veroveren. Mensen lopen schouder aan schouder, wat je soms zelfs even voelt plakken. Als nummer tien, het rugnummer van Arjen Robben, mag ik naar binnen.

Zitten in plaats van liggen

In de sauna zelf hangen borden waarop staat waar je mag zitten. Liggen mag niet, om voldoende afstand te houden. Niet erg, want daardoor heb je andermans zweetvoeten niet meer vlak onder je neus. De geurbelevenis begint. De saunameester vertelt in het Nederlands en Duits dat ze vier geurtjes heeft meegenomen die passen bij de seizoenen.

Voorzichtig pakt ze de eerste ijsbol uit het mandje en legt die met haar blote handen op de stenen. Met een grote lepel doet ze er water bij. Je hoort het sissen, maar ik moet enigszins mijn best doen om het te ruiken. Doordat er niet gewapperd wordt, ruik je de geuren minder goed.

Het voelt weer vertrouwd om naar de sauna te kunnen. Of het écht honderd procent veilig is, weet ik niet. Martin Drent

De sessie duurt een kwartiertje. De temperatuur in de sauna loopt op tot 65 graden, dus de zweetdruppels klutsen van mijn voorhoofd. De medewerkster checkt aan het einde of het met iedereen goed gaat, waarna we kunnen afkoelen in de buitenlucht. Voor de mensen die geen plek wisten te veroveren, is er een tweede geursessie.

Vrijheid terug

Na een bezoek aan vier andere sauna's en een aantal koude douches kleed ik mij weer om. Het voelt weer vertrouwd om naar de sauna te kunnen. Of het écht honderd procent veilig is, weet ik niet. Volgens de sauna- en wellnessbranche gaan virusdeeltjes boven de tachtig graden vrijwel meteen dood. Volgens het RIVM wordt het virus niet overgedragen via zweet. Maar toch zit je met een aantal mensen binnen in een relatief kleine ruimte.

Reserveren, looproutes, zitbordjes, slippers tellen, handen desinfecteren: er komt wat bij kijken om een saunabezoek veilig te laten verlopen. In het begin is het wennen, maar op den duur kun je prima ontspannen, waar het allemaal om draait. En bovenal voelt het fijn om die vrijheid na drieënhalve maand weer te hebben.

