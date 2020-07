Versoberde plekken voor overlastgevende asielzoekers

Dat laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag aan de Tweede Kamer weten.

Eerder werden overlastgevers geweigerd bij opvanglocaties, maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kan dat niet meer. Ook bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gebeurde het weleens dat overlastgevers niet meer welkom waren op de opvanglocatie.

Time-out plekken

De versoberde opvangplekken, of time-out plekken, komen op de bestaande COA-locaties. De overlastgever wordt dan voorzien van opvang, voedsel en kleding. Volgens de uitspraak is Nederland verplicht om dat te verstrekken. Alles wordt in natura gegeven, waardoor de overlastgever geen leefgeld krijgt.

De locatie in Ter Apel is nu bezig om de time-out plekken in te richten. 'De time-out plekken moeten op 1 augustus operationeel zijn', laat een woordvoerder van het COA weten.

Een asielzoeker wordt voor een bepaalde tijd in de versoberde opvangplek gezet. Als de 'time-out periode' voorbij is wordt hij teruggeplaatst in het normale gedeelte van het asielzoekerscentrum, of wordt de asielzoeker overgeplaatst.

'Merendeel veroorzaakt geen problemen'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt overigens dat 'de overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland geen problemen veroorzaakt.'

'Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstallen, vernielingen en bedreiging', schrijft het ministerie. 'Dat is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.'

Strak regime

Asielzoekers die het meeste overlast geven kunnen sinds een tijdje ook overgeplaatst worden naar een speciale locatie in Hoogeveen, de zogenaamde HTL. Asielzoekers volgen daar een strak regime. De staatssecretaris zegt dat dit vooralsnog mogelijk blijft.

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is overigens niet gedaan naar aanleiding van een Nederlandse zaak, maar een Belgische. Het Hof oordeelde dat België een asielzoeker niet mocht wegsturen van de opvang nadat hij betrokken was bij een vechtpartij op de opvang.

Lees ook:

- 'In half jaar tijd vijftig overlastplegers azc Ter Apel uitgezet'