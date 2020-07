Geen bussen op Grote Markt tijdens KEI-week

In de periode van 12 tot en met 15 augustus verdwijnen de bussen en moeten fietsers goed opletten: hun routes zijn aangepast. Zomaar via de Oosterstraat of de Oude Ebbingestraat de Grote Markt op fietsen is niet meer de vaste route. Enkele uren per dag worden alternatieve routes getest.

Proefweek om veranderingen te testen

‘Het is eigenlijk een proefweek’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. Deze testfase zou oorspronkelijk in mei plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis is deze verplaatst. In oktober vindt een tweede testweek plaats, maar dan rijden de bussen wel hun routes over het plein.

Met die proefweek treft de wethouder voorbereidingen voor grootschalige veranderingen die de gemeente in petto heeft. De Grote Markt gaat op de schop en wordt een groen gebied met speeltoestellen, loop- en fietsroutes en geen plek meer voor bussen.

Het wordt een ander soort plein Paul van den Bosch - projectleider van de herinrichting van de Grote Markt

Voor het zover is, gaat de gemeente eerst testen welke fietsroutes het handigst zijn. ‘Het wordt een ander soort plein’, zegt Paul van den Bosch, projectleider van de herinrichting van de Grote Markt. De alternatieve fietsroutes gaan niet allemaal via het bestaande asfalt van de Oosterstraat, Gelkingestraat en de Oude Ebbingestraat, maar voeren ook voor het Stadhuis langs, dwars over het plein.

‘We gaan kijken wat dat oplevert’, zegt Van der Schaaf.

Geen vertekend beeld vanwege KEI-week

Van den Bosch is niet bang dat de testfase tijdens studentenweek KEI-week een vertekend beeld oplevert.

‘We hebben goed contact met het bestuur van de KEI-week. Deze testfase is sowieso al bijzonder vanwege corona. Bovendien gaat het ons niet om de aantallen die langsfietsen, maar meer om de routes zelf.’

Steigers met doek erover

Naast de alternatieve fietsroutes, wordt de toegang naar de Kreupelstraat afgesloten. Daar komen steigers met een doek erover. ‘Daar gaan we een beeld op projecteren, waarop staat hoe de Grote Markt er voor de oorlog uitzag. Toen was er bebouwing op die plek’, zegt Van den Bosch.

Ook wordt er gekeken naar niet-commerciële zitplekken, die niet gebonden zijn aan een horecagelegenheid.

‘De trap is nu weg, maar de plekken willen we houden’, zegt Van den Bosch.

Tweede proefweek

Over de tweede proefweek is inhoudelijk nog niet veel bekend. Die zal naar verwachting in de herfstvakantie plaatsvinden. De bussen blijven dan gewoon rijden volgens de dienstregeling: er wordt meer gekeken naar de indeling van de Grote Markt.

Het is de bedoeling dat het plan van aanpak van de vernieuwing van de Grote Markt eind dit jaar klaar is. Het ontwerp voor het nieuwe plein wordt verwacht in de zomer van 2021. Eind 2021 verdwijnen de bussen, maar daarvoor moet eerst de Kattenbrug klaar zijn.

Lees ook:

- Voorbereiding aanpak Grote Markt kost 7 ton

- Plan met speeltoestellen op Grote Markt mogelijk uitgesteld