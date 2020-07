Schuiling: 'Populistische kritiek op coronamaatregelen onaanvaardbaar'

Schuiling is behalve burgemeester ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio gaat over de uitvoering van de coronamaatregelen in onze provincie.

135.000 mensen niet ziek geworden

'We hebben met de coronamaatregelen voorkomen dat 135.000 mensen ziek zijn geworden. Daardoor hebben we in een hoop families een hoop leed weten te voorkomen. Dat is het effect.'

'Er wordt gedaan alsof we burgers willen pesten'

Schuiling reageerde op een motie van oppositiepartijen PVV en 100% Groningen. In die motie werd de gemeente Groningen verzocht om stelling te nemen tegen de coronawet van minister Hugo de Jonge.

De PVV stelt in de motie dat de anderhalvemeterregelen een negatief effect hebben op burgers, bedrijven, de leefbaarheid en de economie in de gemeente Groningen. Ook zou de nieuwe coronawet buitenproportionele effecten hebben op het functioneren van bedrijven.

Burgertje pesten

'In de motie wordt gedaan alsof we burgers willen pesten, en dat gaat me veel te ver. Ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen', zegt Schuiling (VVD). In zijn gemeente vond afgelopen zondag nog een protest tegen de anderhalvemetersamenleving plaats.

'Ook door de PVV in de Tweede Kamer wordt die toon aangehouden', zegt Schuiling. 'Premier Rutte heeft daar al tegen geageerd, en dat doe ik ook. Het populisme wat hier en daar wordt vertoond vind ik onaanvaardbaar.'

Kwartje van Kok

PVV-raadslid Ton van Kesteren noemt juist de uitleg van Schuiling populistisch. 'De noodwet wordt gepresenteerd als tijdelijke wet. Dat zorgt voor scepsis en zorg in de samenleving. Het Kwartje van Kok zou ook tijdelijk zijn, maar dat bestaat nog steeds.' Het Kwartje van Kok staat voor een accijnsverhoging op autobrandstof, begin jaren negentig.

Marjet Woldhuis (100% Groningen) noemt het 'vrij ondemocratisch wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. We mogen een statement maken, dat is heel democratisch. Het heeft niets met populisme te maken.'

Onaanvaardbaar

Schuiling zegt het op zijn beurt 'onaanvaardbaar te vinden dat er partijen doen alsof alle maatregelen voor niets worden genomen. Dat is aantoonbaar onjuist', besluit de burgemeester.

