Raad Hogeland kritisch over financiën: 'We geven te veel geld uit'

Woensdagavond besprak de raad de financiële situatie van de gemeente. Er wordt een miljoenentekort verwacht dat kan oplopen tot vijf miljoen euro.

De tekorten zijn onder meer een gevolg van de oplopende kosten in de jeugdzorg en de inkomensondersteuning. Daarnaast verwacht de gemeente minder geld van het Rijk te krijgen. Er staat een herziening van het Gemeentefonds op stapel.

Mooi weer

Raadslid Paul Steenman (GroenLinks) vindt dat het college richting de inwoners mooi weer speelt. ‘De gemeente laat via de pers weten vorig jaar een bescheiden overschot van bijna zes ton te hebben. Maar dit is niet de werkelijkheid. We geven te veel geld uit’.

Volgens hem is er met potjes geschoven waardoor het overschot er vorig jaar was.

Boekhoudkundig klopt het. Feit blijft dat we een miljoenenverlies hebben geleden. Dat hebben we allemaal kunnen zien Stefan van Keijzerswaard - VVD

Ook VVD’er Stefan van Keijzerswaard heeft zich gestoord aan de rooskleurige berichtgeving van de wethouder. ‘Boekhoudkundig klopt het. Feit blijft dat we een miljoenenverlies hebben geleden. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Boekhoudkundig klopt het allemaal, maar dit is doorschuiven en potverteren’.

Afgelopen jaar is er 8 miljoen euro uit de spaarpot van Het Hogeland gehaald. Er is nog 6,8 miljoen over.

Greep in de spaarpot

Het is wat de VVD betreft de laatste keer dat er een greep in de spaarpot wordt gedaan.

Andere partijen constateren een zorgelijke ontwikkeling: er is te veel aanspraak gemaakt op de algemene reserve.

Het CDA laat weten dat de gemeente zich niet nog zo’n financieel jaar kan veroorloven. ‘Tot nu toe konden de tekorten door de reserves worden gedekt. Maar die zijn ook bijna uitgeput’, aldus Kor Berghuis. ‘t Is nait best.’

Potverteren wil ik verre van mij werpen als we het hebben om uitgaven in het sociaal domein Wethouder Eltjo Dijkhuis

‘Potverteren wil ik verre van mij werpen als we het hebben om uitgaven in het sociaal domein’, laat wethouder Dijkhuis weten. Hij vindt het gerechtvaardigd dat er aanspraak is gedaan op de reserves.

Dijkhuis is tevreden over de jaarrekening en beseft dat er ingegrepen moet worden in de financiën. De financiële reserves van de gemeente zakken door de ondergrens. Dat is ook een conclusie die het college deelt en is zich ervan bewust dat het zich niet nog zo’n jaar kan veroorloven als 2019.

Plan van aanpak

Het college komt binnenkort met een plan van aanpak waarin staat waarop bezuinigd wordt en waarin nog geïnvesteerd kan worden. Een zogeheten ‘bouwstenenplan’.

De ChristenUnie wil weten of iemand van buiten ingehuurd kan worden om het ziekteverzuim aan te pakken. Dit zorgt namelijk ook voor hoge kosten. De burgemeester laat weten dat er aan het ziekteverzuim gewerkt wordt.

Ook de uitgaven in de jeugdzorg moeten worden aangepakt, vinden enkele raadpartijen. ‘We zijn gedwongen om de jeugdzorg anders in te richten. Daar zijn we al mee bezig. Ik hoop ook dat daar de eerste resultaten snel van zichtbaar zijn’, laat wethouder Kristel Rutgers weten. ‘Dat de jeugdzorg op de schop moet, is zeer helder.’

Lobby om meer geld van het Rijk

‘We hebben een protestvideo opgenomen. We krijgen straks structureel te weinig geld. Dat willen we voorkomen’, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. Hij hoopt alsnog op meer geld uit het Gemeentefonds nu meer gemeenteraden aan de bel trekken bij het Rijk. Donderdag wordt daar over gepraat in de Tweede Kamer.

In onderstaande video roept het college van Het Hogeland het Rijk op om te stoppen met de lokale bezuinigingen.

