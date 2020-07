Groninger Johan Remkes benoemd tot ereburger van Den Haag (update)

De in Zuidbroek geboren Remkes kreeg van locoburgemeester Boudewijn Revis de Gouden Erepenning.

'Van mijn stuk'

Na ontvangst van de erepenning reageerde Remkes met de woorden: 'Ik ben redelijk van mijn stuk.'

Bij zijn afscheidsspeech keek de VVD'er terug op zijn periode in Den Haag en haalde hij onder andere het surfdrama in Scheveningen aan, waarbij vijf mannen om het leven kwamen. Ook had Remkes sinds zijn aantreden, vorig jaar, te maken met tal van demonstraties van onder meer boeren en bouwers.

Terug naar Groningen

Remkes keert terug naar Groningen, liet hij weten in zijn toespraak die te zien is op de site van Omroep West.

'Ik zeg het Arjen Robben na: ik ga met een gerust hart terug naar Groningen. Terug naar mijn vrouw Nicolette die mij de afgelopen maanden weer veel te vaak heeft moeten missen.'

Groningse nuchterheid

De Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit bedankte Remkes uitvoerig: 'Je hebt Den Haag geweldige dienst bewezen, met rust en Groningse nuchterheid. Ik kan vaststellen dat het met jouw populariteit in Den Haag wel goed zit.'

Smit zei veel respect voor Remkes te hebben: 'Je hebt zo'n 60 jaar aan bestuurlijke ervaring - voor iemand van 68 jaar wel bijzonder. Alleen geen wethouder, Eerste Kamerlid en minister-president geweest, dus bijna een Grand Slam.'

Remkes was in zijn lange politieke loopbaan onder meer gemeenteraadslid in Stad, gedeputeerde van de provincie Groningen, Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voordat Remkes waarnemend burgemeester werd in Den Haag, was hij commissaris van de Koningin en later Koning in Noord-Holland.

Opvolger

Remkes wordt in Den Haag opgevolgd door partijgenoot Jan van Zanen, die tot voort kort burgemeester was van Utrecht.

Aan het eerdere bericht zijn quotes van Johan Remkes en Jaap Smit toegevoegd.

