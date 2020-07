Reserveringsplicht voor veerboot naar Schier opgeheven

Per 1 juli is de capaciteitsbeperking in het openbaar vervoer komen te vervallen. Alle plaatsen aan boord van de veerdiensten zijn weer beschikbaar. Daardoor kunnen er weer meer mensen met de veerboot naar Schiermonnikoog en Ameland.

Naast het laten vervallen van deze capaciteitsbeperking door het kabinet, hebben de Veiligheidsregio’s de reserveringsplicht voor het ov opgeheven. Daardoor is er geen noodzaak meer om van tevoren te reserveren aldus Wagenborg Passagiersdiensten (WPD)

Op de bonnefooi

Mensen die zonder auto naar Schiermonnikoog of Ameland willen, kunnen weer op de bonnefooi reizen. Er hoeft niet meer gereserveerd te worden voor personen, fietsen en motoren.

WPD is blij met de versoepelingen: 'Het vrije reizen dat sinds jaar en dag het streven van de rederij is, wordt weer in ere hersteld.'

Problemen

Het nieuwe reserveringssysteem van de rederij leverde veel problemen op toen het ingesteld werd. De website kon de vele aanvragen niet aan en raakte overbelast. Vervolgens raakte ook de mail en telefoonservice van Wagenborg overbelast.

Bezoekers van beide eilanden kunnen nog steeds online een ticket kopen. Dit ticket is geldig op alle dagen binnen de periode van het jaar die de reiziger zelf kiest. De toegangspoortjes op de eilanden worden verwijderd.

De veerboot naar Schiermonnikoog (Foto: Wagenborg Passagiersdiensten)

Nog wel mondkapjes

Alle reizigers vanaf 13 jaar moeten nog wel steeds een mondkapje dragen in en om de terminals en aan boord van de schepen. De doorzichtige afscheidingsfolies in de salons blijven zitten en WPD blijft reizigers met auto verzoeken om tijdens de overtocht in de auto te blijven zitten.

Ook roept WPD passagiers op om rekening te houden met de bekende drukke tijden en dagen.

'Plan waar mogelijk de reis buiten deze spitsdagen en –tijden. En zorg dat je op tijd aanwezig bent, tenminste een half uur voor vertrek van de veerboot. Zo vergroot je de kans dat je meekunt op de gewenste afvaart', laat WPD weten.

Reserveringen blijven geldig

De al gereserveerde kaarten blijven geldig. Mocht men meewillen op een andere afvaart dan gereserveerd, dan kan er contact met de Klantenservice worden opgenomen.

