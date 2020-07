Drafbaan als 'groenste evenemententerrein van Nederland' weer stapje dichterbij

Draverijen in het Stadspark in Groningen (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

De gemeenteraad heeft woensdagavond een motie van de PVV, Stadspartij, VVD en 100%Groningen verworpen, waarin de partijen oproepen tot behoud van de paardensport in Stad. De sport is volgens de partijen onlosmakelijk verbonden met Groningen.

Wethouder Inge Jongman is het daar niet mee eens. ‘Paardensport is zeker wel verbonden met de stad, maar niet onlosmakelijk.’ Bovendien, zo stelt ze, legt het behouden van de drafbaan een flinke claim op de paardensport.

'Evenementen en paardensport gaan niet samen'

Jongman stelde al eerder dat het opzetten van een grootschalig evenemententerrein wat haar betreft niet samengaat met het behoud van de drafsport. Er gaat geen geld meer gestoken worden in het onderhoud van de drafbaan. Dit betekent, als het aan het college ligt, dat de paardensport in 2021 voorgoed uit de stad verdwijnt. Ondanks een petitie voor het behoud van de paardensport die 3000 keer ondertekend is.

Het terrein gaat vanaf volgend jaar dan volledig gebruikt worden voor evenementen. Jongman hoopt dat naast het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag, de Groningse drafbaan een grote evenementenlocatie wordt.

Faciliteiten staan in de weg

De faciliteiten die er voor de paardensport zijn, staan dan in de weg. Bovendien is de populariteit van de drafsport al jaren tanende. In de jaren zestig liep de stad ervoor uit, maar tegenwoordig komen er niet meer dan een paar honderd mensen op af.

Meten met Pinkpopterrein en Zuiderpark

Wethouder Glimina Chakor zei eerder dat de locatie zich moet gaan meten met het Pinkpopterrein in Landgraaf en het Zuiderpark in Den Haag.

In het Stadspark mag maximaal twaalf dagen per jaar een evenement gehouden worden dat gepaard gaat met veel geluid. Tel daar de op- en afbouwdagen bij op, en het gaat om 120 dagen per jaar.

Geen diesel meer

Chakor wil af van het gebruik van diesel tijdens de evenementen. ‘Een eendaags festival gebruikt zo’n 40.000 liter diesel’, zo rekende ze eerder voor. Dat kan volgens haar met driekwart geminderd worden. Dan moet er meer met stroompunten gewerkt worden.

