Huurders en verhuurders sturen samen brandbrief naar Den Haag

De nood is hoog in de sociale huursector (Foto: Compilatie RTV Noord)

'Wij zitten klem en degene die ons kan bevrijden, bent u.' Zo begint een brandbrief die directeur Pieter Bregman van woningcorporatie Nijestee en Saskia Sterkman, één van zijn huurders, samen hebben opgesteld. De brief is gericht aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Bregman en Sterkman vragen om verlichting van de financiële nood in de sociale huursector.

Huurbevriezing

Sterkman: 'Ik zou dit jaar voor het eerst in aanmerking komen voor huurbevriezing. Mijn huur komt namelijk boven de grens die is vastgelegd in het sociaal huurakkoord.'

'Maar toen ik bij Nijestee vroeg om die huurbevriezing, kreeg ik hem niet. Dat vond ik heel wonderlijk. Nijestee zei: wij moeten bouwen, wij moeten verduurzamen, we hebben het geld gewoon niet voor huurbevriezing.'

Hetzelfde schuitje

Sterkman startte een open briefwisseling met directeur Bregman van Nijestee. 'Ik begon met onbegrip', vertelt ze. 'Maar Bregman schreef over al die opdrachten die de woningcorporatie moet uitvoeren en toen dacht ik: feitelijk zitten we in hetzelfde schuitje.'

Polarisatie

Toen heeft Sterkman zich verdiept in de materie. 'Dit is beleid. Dit loopt al sinds het Woonakkoord van 2013. Wij willen nu dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, want die zorgt er voor dat alleen de huren van mensen met een laag inkomen worden belast. Dat is vreemd toch?'

Volgens Sterkman zorgt dit beleid voor polarisatie. 'Huurders en verhuurders hebben nog nooit zo heftig tegenover elkaar gestaan. Maar ook huurders willen de klappen niet meer voor elkaar opvangen. Er ontstaat iets van 'wij' en 'zij' en daar wil ik een wending aan geven.'

