PvdA wil alsnog noodfonds voor Waddeneilanden

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk, die zelf op Texel woont, diende hiervoor een voorstel in. Hij heeft ook vernomen dat de Waddeneilanden het zwaar hebben vanwege de coronacrisis. 'Het aantal toeristen is dit jaar de helft van het normale, is de verwachting. En dan komt de leefbaarheid in het gedrang', stelt de PvdA'er.

In 2020 verwachten de eilanden een halvering van het aantal toeristen. De coronacrisis en de anderhalvemetereconomie heeft impact op het toerisme.

Slimme investeringen doen

‘Na de intelligente lockdown hebben we intelligente investeringen nodig. Nederland gaat na maanden langzaam open, maar de Waddeneilanden kunnen nog niet veel toeristen ontvangen. Voorlopig is er minder werk en minder geld te verdienen op de eilanden', zegt Van Dijk. Hij vindt dat de Waddeneilanden juist nu extra steun nodig heeft. 'Het is slim om te investeren in duurzaam toerisme en nieuwe werkgelegenheid.’

De PvdA pleit voor een noodfonds van 20 miljoen. Dit geld kan dan geïnvesteerd worden in landschap en natuur, goede verbindingen met het vasteland en andere eilanden, en duurzaam toerisme. De partij denkt ook dat de investeringen kunnen gaan zorgen voor meer banen.

'Met het noodfonds kunnen de Waddeneilanden bouwen aan een economie die toekomstbestendig is', besluit van Dijk.

Kabinet ziet niets in apart noodfonds

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken liet de Tweede Kamer onlangs weten niks te zien in apart noodfonds voor de Wadden, omdat de coronaproblematiek ook op andere toeristische plaatsen in Nederland speelt.

De bestaande regelingen zouden bovendien volgens de staatssecretaris genoeg steun moeten bieden.

Lees ook:

- Waddeneilanden blijven hoop houden op extra financiële steun

- Geen geld voor noodfonds Waddeneilanden