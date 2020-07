Rechtszaak overleden peuter Ubbena: doodslag of een ongeluk?

Wat deed Paul den B. op de avond van 18 december met zijn zoontje Sven bij het Noord-Willemskanaal in de buurt van Ubbena, terwijl hij de peuter bij zijn ex-vrouw had moeten brengen? Dat is één van de belangrijkste vragen die centraal staat tijdens de rechtszaak tegen de 40-jarige Utrechter.

Den B. staat vrijdag, ruim een half jaar na zijn arrestatie, in de rechtbank in Assen terecht voor doodslag op zijn 3-jarige zoontje Sven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij Sven in gevaar gebracht door met hem in het donker naar het kanaal bij het viaduct van de A28 te lopen. De wal was ook nog steil. Een gevaarlijke plek dus, waardoor hij zijn zoontje in gevaar heeft gebracht.

Toen Sven in het kanaal belandde, heeft Den B. niet voldoende hulp geboden, citeert RTV Drenthe het OM. Een normale reactie was geweest dat hij er meteen achteraan was gesprongen of meteen 112 had gebeld, zei de officier van justitie tijdens een eerdere zitting. Den B. zocht eerst vanaf de kant, zocht toen in zijn auto tevergeefs naar zijn telefoon en sprong daarna alsnog in het water. Hij vond zijn zoontje niet, maar zijn telefoon even later wel en belde alsnog 112.

Lang in het koude water

Naar eigen zeggen gaf hij de juiste locatie door, maar de centralist stuurde de hulpdiensten eerst twee keer naar een verkeerde plek, zodat Sven naar schatting van het OM zeker een half uur in het water heeft gelegen. Een politieagent haalde hem uiteindelijk levend uit het ijskoude water, maar dertien dagen later stierf het jongetje alsnog.

Op een eerdere zitting zei Den B.'s advocaat Judith Kwakman dat de Utrechter alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om Sven te redden. Volgens haar belandde Sven in het water doordat hij en zijn vader vielen aan de rand van het kanaal. Een ongeluk dus. Den B. was daar met hem naartoe gelopen, omdat het ventje moest plassen.

Over wat hij überhaupt in Noord-Drenthe deed, terwijl hij volgens de regeling met zijn ex allang met Sven in Utrecht had moeten zijn, heeft Kwakman tot nu toe niks willen zeggen.

Uitgebreide verklaringen

De Utrechter heeft de afgelopen maanden uitgebreide verklaringen afgelegd, die vandaag met hem worden besproken. Daarbij zal ook de reconstructie, die eerder dit jaar met behulp van een acteur werd gemaakt, aan bod komen. Verder bespreekt de rechtbank onder meer de onderzoeksresultaten van een psycholoog en psychiater met wie Den B. gesprekken heeft gehad.

Behalve voor doodslag moet hij zich verantwoorden voor het onttrekken van het jongetje aan het gezag van zijn moeder en stalking. Hij heeft zijn ex vorig jaar gestalkt door telkens teksten toe te voegen aan de betalingsopdrachten als hij de alimentatie voor hun zoontje overmaakte, stelt het OM. De Utrechter is al eerder veroordeeld voor stalking van de vrouw.

Onderzoek naar hulpverlening

De twee zijn met een vechtscheiding uit elkaar gegaan. Sinds een paar jaar was jeugdzorg betrokken bij het gezin. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat momenteel onderzoeken of de hulpverlening goed genoeg is geweest.

Behalve dat het OM vrijdag met een strafeis komt, gaat de advocaat van de moeder van Sven een schadevergoeding van naar verwachting duizenden euro's eisen. Ook leest zij in de rechtszaal een slachtofferverklaring voor namens de vrouw, die zelf niet naar de rechtbank in Assen komt.



