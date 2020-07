Groningen vreest forse stijging aantal bijstandsgerechtigden door corona

Steeds meer mensen melden zich voor een uitkering aan het Harm Buiterplein in Groningen, waar de sociale dienst en het UWV zitten (Foto: Jaap Elevelt/Groningen in Beeld)

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Groningen stijgt de komende jaren fors, vreest het gemeentebestuur. Het aantal mensen in de bijstand ligt nu al boven de 10.000 en daar kunnen de komende anderhalf jaar drie- tot vierduizend bij komen, denkt wethouder Paul de Rook.

'We zien nu de eerste voortekenen van wat er allemaal gebeurt, aan de mensen die zich bij het UWV melden en wat wij bij de sociale dienst zien gebeuren', zegt De Rook (D66). 'Als je dat vooruit projecteert, zie je dat veel mensen hun baan kwijtraken.'

Vooral mensen onder de 27

Volgens de wethouder gaat het vooral om mensen jonger dan 27 jaar. 'Die hebben weinig recht op WW en komen daarom snel in de bijstand.' De Rook voorziet een 'heel grote opgave' voor zijn gemeente.

Blijven investeren

Het gemeentebestuur wil de komende tijd blijven investeren om te voorkomen dat er echt zo veel mensen in de bijstand terecht komen. 'We willen zorgen dat we alle bouwprojecten en opdrachten die we gepland hadden blijven uitvoeren. Dat houdt de werkgelegenheid op peil', zegt De Rook.

'Bovendien proberen we de binnenstad aantrekkelijk te maken en er daardoor voor te zorgen dat er weer meer mensen naar de stad komen. Dat zorgt ervoor dat niet meer mensen hun baan verliezen.'

Raad wil ook investeren

Een grote meerderheid in de gemeenteraad toonde zich woensdagavond voorstander van de plannen om te blijven investeren, ook in een tijd dat het financieel minder gaat.

Alleen VVD, CDA en Stadspartij, samen goed voor acht van de 45 zetels in de gemeenteraad, steunden het plan niet. 'We zijn niet tegen investeren', zegt VVD-fractieleider Ietje Jacobs, 'maar maken wel andere keuzes. In tijden als deze moeten we extra goed op de centen passen. Bovendien moet er structureel meer geld naar sport en bewegen.'

Te weinig budget

Wethouder De Rook deed woensdagavond in het begrotingsdebat maar weer eens een oproep aan Den Haag voor meer geld. 'Op het uitvoeren van de bijstandstaken komen we jaarlijks tien tot twintig miljoen tekort. We doen het graag en het is ook het beste om dat lokaal te doen. Maar dan hebben we wel voldoende budget nodig.'

'We staan hier lokaal uit te leggen waarom de belasting omhoog gaat en waarom er bezuinigd wordt', baalt De Rook. 'En dat terwijl het steunpakket aan de KLM betaald wordt met geld voor Rijkstaken die bij de gemeente zijn neergelegd. We zijn niet de politiek ingegaan om dat soort verhalen uit te leggen. Dat maakt het wel zuur.'

Coronatekort nu twee tot zes miljoen

Het coronatekort van de gemeente Groningen staat op dit moment op twee tot zes miljoen euro, rekent De Rook voor.

'Het jaar is nog lang niet voorbij, dus daar komt nog wel wat bovenop. Tegelijk zijn er ook financiële meevallers door corona. Maar de twee tot zes miljoen is nog zonder bezuinigingen op te brengen.'

Nieuwe lastenverhogingen niet uitgesloten

De gemeente krijgt van het Rijk een tegemoetkoming van zo'n zes miljoen euro, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. De Rook hoopt niet verder te hoeven bezuinigen, maar sluit nieuwe lastenverhogingen voor inwoners van de gemeente niet uit.

'We moeten de puzzel voor de begroting nog leggen, dus je hebt niet de luxe om de vraag of er nieuwe belastingverhogingen komen nu al met 'nee' te beantwoorden.'



