Autogek uit Mussel een van de grootste garagebazen van het land

Zijn autobedrijf staat stevig op alle wielen en is klaar voor de komende jaren. Na ruim acht jaar directeur te zijn geweest bij Century Autogroep vertrekt Erik Meems uit Groningen en gaat bij Volkswagen-importeur Pon aan de slag. ‘Ons dealerbedrijf is een voorbeeld in heel Europa.’

Meems wordt bij het bedrijvenconglomeraat van Pon - 7,5 miljard euro omzet, 12.000 medewerkers wereldwijd - lid van de directie van Pon Automotive.

Hij wordt er verantwoordelijk voor VW-, Audi-, Skoda- en Seat-dealerbedrijven van Pon en het is aan hem om de strategie voor Pon-dealers in Nederland neer te zetten, waarbij hij zijn eigen bedrijf in Noord-Nederland als blauwdruk kan gebruiken.

Het is voor de 44-jarige Meems meer dan een carrièrestap, hij vult er ook zijn jongensdroom verder mee in. Die kreeg op jonge leeftijd vorm toen hij als tiener aan de slag ging bij autobedrijf Tempel in De Mussel, zoals hij zijn toenmalige Oost-Groningse woonplaats noemt.

Dorpsgarage

Het automobiel loopt als een rode draad door de loopbaan van Meems, die zegt ‘zijn hele leven al gek te zijn van auto’s’. Nadat hij in de dorpsgarage de beginselen van het sleutelen kreeg bijgebracht vertrok hij voor zijn studie technische bedrijfswetenschappen naar Groningen en ging na voltooiing ervan aan de slag bij Pon.

Daar werkte hij tot 2012 toen hij directeur werd bij Century, waarvan hij in 2014 de meerderheid van de aandelen kocht. Die houdt hij ook nu bij zijn terugkeer naar Pon. Dat bedrijf heeft een minderheidsaandeel in Century Autogroep.

Zijn vertrek bij Century is echter omzoomd met een zwart randje, want het komt op het moment dat het Groningse autobedrijf inkrimpt. Per video sprak Meems zijn personeel er afgelopen week over toe: de vestigingen van Century Autogroep in Stadskanaal en Winsum gaan dicht en die in Sappemeer wordt kleiner.

Lelijk woord

Een ingreep die onderdeel is van een langjarige modernisering en herstructurering van Century Autogroep en die is versneld door de coronacrisis, een ’lelijk woord’ dat Meems liever niet in de mond neemt. Hij spreekt liever van de ‘coronasituatie’.

Maar hoe je het ook noemt, de autoverkopen zijn in de afgelopen maanden gekelderd. Zeker in het begin van de crisis in maart kon je wel een kanon in de showrooms afschieten. De vrijwel tot stilstand gekomen autoverkoop trekt nu volgens Meems weer aan, vooral de tweedehands wagens raken in trek. Ook omdat mensen liever niet met het openbaar vervoer willen.

’We draaien nog steeds te weinig omzet, maar ik zie zeker lichtpunten’, zegt Meems. ‘Zowel in de verkoop als in de verhuur van auto’s. En van betalingsproblemen bij bedrijven die auto’s leasen merk ik weinig.’

Het verkoopvolume ligt nu op circa zestig procent van normaal. Meems denkt dat het binnen afzienbare tijd naar zo’n tachtig procent zal gaan. ‘Dit wordt geen fantastisch autojaar en 2021 zal dat ook niet zijn.’ Toch laat Meems Century met een gerust hart achter. Nu het bedrijf is afgeslankt en gemoderniseerd is het volgens hem gereed voor het jaar 2025.

Transformatie

Century Autogroep heeft in afgelopen jaren een transformatie ondergaan van traditioneel dealerbedrijf naar een onderneming met meerdere takken, een andere verkoopaanpak en nieuwe producten zoals de e-bike. ‘We zijn op zoek gegaan naar een businessmodel waarmee we ook met andere zaken geld kunnen verdienen.’

Het leverde een concept op waar mede-eigenaar Pon brood in ziet en wil uitrollen in Nederland en de rest van Europa. Meems: ’De hoofdvestiging hebben we omgebouwd tot een campus waar alle merken op één terrein worden verkocht. Dat zie je bijna nergens in Europa. We verkopen sinds twee jaar elektrische fietsen, we hebben een eigen wasstraat en we hebben een samenwerking met het Noorderpoort.’

Elektrificatie

De volgende slag is aanstaande, in gang gezet door de komst van nieuwe merken als Tesla, meer aandacht voor online-verkoop en de elektrificatie. Die laatste is volgens Meems de ontwikkeling met de meeste impact op de dealers.

’Je kunt wat er nu gebeurt op de automarkt niet los zien van corona’, analyseert Meems. ‘De crisis versnelt de elektrificatie van het wagenpark. Veel mensen kiezen juist nu voor verduurzaming, ook in hun mobiliteit.’

Ook al gaat er in een elektrische auto geen motorolie en slijten onderdelen minder hard, het betekent niet dat de werkplaats verdwijnt, denkt Meems. ‘De werkzaamheden veranderen, maar we zullen voorlopig niet minder monteurs in dienst hebben. Ook aan elektrische auto’s is genoeg te sleutelen. Wel zul je daarvoor moeten investeren in de werkplaats, in kennis en in mensen.’

Dat de Volkswagen Groep later met elektrische auto’s komt dan nieuwkomer Tesla, zal het bedrijf volgens Meems niet achterop zetten: ‘Je ziet het wel vaker bij VW. Het duurt soms even, maar wanneer eenmaal de sleutel is gevonden gaat het hard. VW komt de komende jaren met onnoemlijk veel elektrische modellen. Ik geloof niet dat het bedrijf te laat is.’

Ook met online verkopen, een methode die bij Tesla en een merk als Polar gemeengoed is, doet Century ervaring op. ‘Het is ook waar mensen nu om vragen omdat het veilig voelt, net als halen en brengen van auto’s voor onderhoudsbeurten. Over vijf jaar zullen mensen veel gemakkelijker online een nieuwe auto samenstellen en kopen.’

Zien, voelen, ruiken

Showrooms zullen er de komende jaren ook nog wel zijn, maar minder dan nu. Mensen blijven de behoefte houden om te zien, voelen en ruiken, meent Meems.

En de dorpsgarage waar alle merken tweedehandswagens worden verkocht? De druk erop zal met de groei van het aantal elektrische auto’s verder toenemen. ‘Er zal een plek voor ze blijven, grote dealers kunnen niet iedereen bedienen. Het is een heel ander vakgebied. De grootste dreiging voor die bedrijven zit in de lange termijn. Het wordt lastig voor ze om de investeringen te doen die nodig zijn moderne auto’s te servicen. Het zal vaak niet lonen.’



