Groningse (29) wil 'intermediair van Nederland worden als het gaat om CO2-neutraal renoveren'

Kruizinga (29) woonde tot haar zesde in Beijum en belandde via Hardegarijp en Delft recent in Apeldoorn. Groeide op in een gezin waarin, zoals ze zelf zegt, iedereen intrinsieke motivatie voelt om te werken aan een betere wereld.

Al tijdens de studie

Ze werd architect met verduurzaming als specialisatie. Tijdens haar studie werkte ze al aan een groot project om duurzaamheid een gezicht te geven. Met een team van bijna 60 studenten en 40 bedrijven werd een energieneutrale renovatie voor het typische Hollandse rijtjeshuis ontwikkeld en gebouwd.

Van 60 naar meer dan 1000

Haar gedachten stonden nooit stil. Kruizinga kwam in contact met Reimar von Meding, directeur bij KAW architecten en ging op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe krijgen we zeven miljoen woningen in Nederland uiterlijk in 2050 CO2-neutraal en van het aardgas af?. ‘Om dat te bereiken moeten we meer dan 1000 woningen per dag aanpassen. In het huidige tempo gaat het nooit lukken. Het heeft een andere aanpak nodig.’ Het huidige gemiddelde ligt op zo’n 60 huizen per dag.

Zeven miljoen woningen moeten in 2050 CO2 neutraal zijn (Foto: Pim Geerts)

Vanuit deze onderligger ontstond Reimarkt. In 2015 werd de eerste vestiging in Enschede geopend in een poging om klanten te interesseren voor het aanpassen van de woning. ‘We zijn begonnen met een lege winkel en dat bleek niet handig. Bewoners willen weten wat iets kost, hoeveel het bespaart en ze willen wat te kiezen hebben.’

Het renoveren van een woning is voor bewoners nu onaantrekkelijk. Het is veel gedoe en uitzoekwerk Josien Kruizinga - eigenaar Reimarkt

Renoveren nu onaantrekkelijk

De eerste ervaringen zorgden voor een andere aanpak. Met steeds het versnellen van het CO2-neutraal maken van woningen in het achterhoofd. ‘Het renoveren van een woning is voor bewoners nu onaantrekkelijk. Het is veel gedoe en uitzoekwerk. Door vooraf inzicht te geven en bewoners zelfs online hun pakket te laten samenstellen, maken we het voor bewoners en bouwers aantrekkelijk.’

Nu is het volgens Kruizinga nog zo dat mensen geneigd zijn om in hun zoektocht te shoppen en zo bij de goedkoopste uit te komen, waardoor bouwbedrijven onnodig veel tijd en dus geld in het maken van offertes steken.’

Het duurde drie jaar om het proces in de Reimarktwinkels op orde te krijgen. ‘In het begin openden we veel fysieke winkels, omdat we dachten dat mensen ergens naar toe zouden willen.’ Dat bleek niet het geval. ‘Mensen starten hun zoekproces online.’ Daarom zijn in 2019 drie van de vijf fysieke winkels gesloten. Er zijn nu nog kantoren in Groningen en Enschede plus pop-upwinkels om flexibel te kunnen plaatsen.

Een pop-up store op locatie (Foto: eigen foto Reimarkt)

Aan de keukentafel

Nu wordt meer energie gestoken in een online platform en een schaalbare aanpak voor woningcorporaties en gemeentes. Dit in combinatie met energiecoaches in de wijk en gesprekken aan de keukentafel. Bijeenkomsten in de buurt en een betere samenwerking met woningcorporaties, makelaars en bouwbedrijven.

Naar één druk op de knop

Via een quickscan wordt online een individuele situatie bepaald. Welk type woning, wat voor dak, hoeveel bouwlagen, wel of geen CV-ketel en in welke regio staat de woning? Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt welke maatregelen genomen moeten worden om CO2-neutraal te worden, rekening houdend met wat de bewoner zelf al gedaan heeft. Met één druk op de knop kan de uitvoering in gang gezet worden.

We willen de intermediair van Nedeland worden als het gaat om CO2 neutraal renoveren en bouwenn Josien Kruizinga, die de lat van haar ambitie hoog legt

‘Het voordeel van een online platform is dat we 24 uur per dag open zijn, maar we moeten ook echt de wijken in om het proces aan te wakkeren. We organiseren bewonersavonden en denken mee in wijkplannen.’ En dat alles met één doel voor ogen: ‘We willen de intermediair van Nederland worden als het gaat om CO2-neutraal renoveren en bouwen.’

Weinig voorbeelden

Dat doet ze met een jong team. ‘Die allemaal dezelfde frustratie en passie hebben als ik. Ik stuur dat een beetje aan. Realiseer je wel dat we het wiel zelf uit moeten vinden. Er zijn weinig voorbeelden die ons zijn voorgegaan.’ In een volgens de gedreven onderneemster veranderende markt. ‘ We gaan tegenwoordig niet meer uit van nul op de meter, maar van aardgasvrij.’

Veel geld verloren

Kruizinga is niet tevreden over hoe bouwprocessen nu verlopen. ‘Bij traditionele projecten gaat ongeveer de helft van het budget op aan de voorbereidingen en het opstarten van het project.’ Dat zorgt niet voor de noodzakelijke versnelling.

Niet moedeloos?

Maar 1000 woningen per dag en dat aantal nu nog bij lange na niet halen. Zakt de moed niet in de schoenen? ‘Zeker je kunt er moedeloos van worden, maar ik kijk naar de positieve dingen. Er zijn steeds meer partijen met het proces bezig en het is een kwestie dat we de bouwers collectief in het verhaal krijgen. Dan kan het hard gaan.’

Ondanks de magere cijfers blijkt Nederland volgens Kruizinga mondiaal zelfs voorop te lopen in deze duurzaamheidstransitie. ‘Ik word veel benaderd door partijen uit het buitenland. Zo heb ik hier in Groningen recent nog een groep Europeanen gehad. Ze hebben met bewoners gesproken en in Selwerd hebben ze een aardgasvrije proeftuin van woningen bekeken.’

Een groot deel van het budget is al weg voordat e uitvoering begint Josien Kruizinga, die haar duurzaamheidsmissie najaagt

Om echt te slagen moet iedereen er achter staan en dat is nu volgens Kruizinga nog niet zo. ‘Er wordt bijvoorbeeld nog veel geld verdiend aan het alleen maar geven van adviezen. Een groot deel van het budget is al weg voordat de uitvoering begint, terwijl de drempel om te gaan verduurzamen voor bewoners nu vaak nog te hoog is.’

Haar oproep tot slot klinkt even logisch als noodzakelijk. ‘Laten we ons echt richten op een maximaal verduurzamingsresultaat met de beschikbare tijd en het beschikbare geld.’

