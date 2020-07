Schierste Grunneger Woord: ‘Tudebekje is mij te eelsk’

Drie Groninger woorden zijn in de race voor de titel Schierste Grunneger Woord 2020. Tot vrijdagavond kan er gestemd worden. Streektaalconsulent en rapper Olaf Vos heeft dat inmiddels gedaan en laat zijn licht schijnen over de drie genomineerde woorden: lebait, snoetlapke en tudebekje.

‘De mooiste Groninger woorden vind ik altijd die waaraan je niet direct kunt horen wat het betekent’, vertelt streektaalfunctionaris Olaf Vos. De zanger en rapper van Bond tegen Harries en VanDeStraat is sinds begin dit jaar als streektaalconsulent in dienst van het Centrum Groninger Taal en Cultuur. ‘Sikkom is zo’n woord en stoer ook. Daarom ben ik blij met het woord lebait.’ Het woord heeft overigens Franse roots en betekent in het Gronings ‘ziek’.

Spaigelploat, kledderpuut en snoetlapke

Ook het nieuwe Groninger woord snoetlapke kan de goedkeuring van de streektaalconsulent wegdragen. ‘Met zo’n woord zie je dat het Gronings zich kan vernieuwen’, legt Vos uit. ‘Dat is belangrijk als je de jeugd bij het Gronings wilt betrekken. Je ziet het ook in de straattaal. Je moet open staan voor nieuwe woorden en daarom vind ik snoetlapke mooi.’

Al eerder werden nieuw bedachte woorden in het Gronings geïntroduceerd. ‘Het woord spaigelploatje bijvoorbeeld en nu zijn er genoeg mensen die het gebruiken. Veel jongeren weten tegenwoordig ook wat een kledderpuut is. Ik hoop dat corona snel overwaait, maar dat we het woord snoetlapke blijven gebruiken.'

Tudebekje is een eelsk woord

Over tudebekje is Vos het minst enthousiast. ‘Ik vind dat een beetje een eelsk woord. Het is niet mijn eerste keus. Ik zeg dan liever laiverd of poedie, dat vind ik veel mooier.'

Inmiddels zijn er al bijna zesduizend stemmen uitgebracht op het Schierste Grunneger Woord 2020. Stemmen kan nog tot vrijdagmiddag 18 uur via de site van RTV Noord.

In Noord Vandaag op TV Noord wordt kort daarna het winnende woord onthuld. Als het aan Olaf Vos ligt, gaat snoetlapke met de eer strijken. ‘Dan geef je aan dat het Gronings open staat voor veranderingen. De jeugd is vaak wat creatiever en misschien dat ze dan meer nieuwe Groninger woorden bedenken. Maar als lebait het wordt, ben ik ook tevreden.’