Vader dode peuter: 'Ik wilde Sven de roeiclub laten zien'

De man die wordt verdacht van doodslag op zijn zoontje Sven bij Ubbena, zegt dat hij op die plek was om de peuter de roeiclub aan te wijzen. Het jongetje belandde vorig jaar december in het Noord-Willemskanaal en overleed bijna twee weken later.

Paul den B. (40) komt zelf van oorsprong uit Assen en was lid van de roeiclub in het nabijgelegen Loon. 'We waren in de auto onderweg naar de wijk Marsdijk, waar mijn ouders wonen, toen we praatten over sport en ook over roeien. Toen wilde ik hem de roeiclub laten zien waar ik zelf heb geroeid. Dat was daar vlakbij', aldus Den B. 'Ik ben helemaal de tijd vergeten.'

Veel vragen

De Utrechter wordt donderdag door de rechtbank uitgebreid ondervraagd over wat er precies is gebeurd voor de 3-jarige Sven op 18 december in het ijskoude kanaal in de buurt van Ubbena terechtkwam. Het was de eerste dag dat Den B. hem acht uur lang onbegeleid mocht zien. Het overlijden van het jongetje roept volgens de rechtbank veel vragen op.

Na de scheiding van de moeder van Sven in 2018 zag Den B. zijn zoon lange tijd niet. En werd zijn wettelijke gezag door de rechter tijdelijk geschorst. Na zijn zoon maandenlang niet gezien te hebben, zag Den B. hem sinds september 2019 weer onder begeleiding. In december was er niemand meer bij.

Boerenprotest

De Utrechter heeft verklaard dat hij die dag naar zijn zus in Assen wilde met Sven, maar dat zij s ochtends afzegde. Daarna maakte hij het plan met zijn zoontje naar zijn ouders te rijden, nadat ze bij hem thuis eerst de kerstboom hadden opgetuigd en samen hadden gespeeld.

Den B., die om 17.00 uur zijn zoontje weer moest terugbrengen, reed rond de middag weg uit Utrecht en belandde in een lange file van protesterende boeren op de A28. 'U had bij Hoogeveen kunnen omkeren om terug naar Utrecht te gaan, dan was u misschien nog op tijd geweest', zei de voorzitter van de rechtbank tegen de man. Die antwoordde dat het de andere kant op ook helemaal vast stond en dat dat geen optie was. Dat hij ook een andere route terug naar Utrecht had kunnen nemen, was niet bij hem opgekomen, verklaarde hij.

Heen en weer rijden

Uiteindelijk belde hij kort na half zes 112 en meldde dat zijn zoontje in het kanaal lag. Hij is overleden, hij is overleden, huilde de man aan de telefoon. Volgens hem is Sven gevallen toen hij hem wilde laten plassen en daardoor per ongeluk in het kanaal beland. Hij kon hem niet vinden en was ook zijn telefoon kwijt, waardoor het lang duurde voor hij de hulpdiensten waarschuwde.

Opvallend was dat ambulancemedewerkers later bij de politie verklaarden dat ze het jongetje meteen in het water zagen liggen toen ze bij de vader waren. Dat was ter hoogte van het viaduct van de A28 over het Noord-Willemskanaal, op 6 kilometer afstand van de roeiclub, benadrukte de rechter. Uit camerabeelden bleek dat hij meerdere keren heen en weer is gereden langs het kanaal. Ik wilde kijken of we bootjes konden zien. Het was toen nog licht, aldus de man.

Einde van de wereld

Ook ging hij bij het kanaal meerdere keren uit de auto. Uiteindelijk belandde hij met Sven op een plek waar het fietspad richting Groningen overging in een zandpad. Dat omschreef Den B. later bij de politie als het einde van de wereld. Daar liep hij met het jongetje naar de waterkant om hem te laten plassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij Sven daardoor bewust in gevaar gebracht.

Toen de peuter uit het water was gehaald door een agent, werd hij gereanimeerd en daarna naar het UMCG gebracht. Zijn moeder besloot een aantal dagen later dat hij genoeg had geleden, vertelde de voorzitter van de rechtbank. Op 31 december overleed de peuter alsnog.

Emotieloos

Opvallend is dat vader Paul den B. tijdens de rechtszaak geen emoties toont. Hij verklaart schijnbaar onbewogen wat er volgens hem is gebeurd. Wel benadrukte hij in zijn eerste woorden: 'Ik heb de dood van Sven, mijn lieve zoon, niet gewild, maar ik voel mij er wel verantwoordelijk voor. Ik hoop dat dat aan het eind van de dag duidelijk wordt.'

