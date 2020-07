Wethoudersprotest verloopt gemoedelijk: met kopje koffie en gebakje

Geen spandoeken of megafoons, maar een praatje maken onder het genot van een kop koffie en een gebakje. Het wethoudersprotest in Den Haag verloopt heel anders dan de eerdere demonstraties in de Hofstad van bijvoorbeeld boeren, bouwers en kermisexploitanten.

Enkele tientallen wethouders protesteren donderdag bij het Tweede-Kamergebouw om er aandacht te vragen voor de penibele financiële situatie waarin veel gemeenten zitten. Volgens de bestuurders wordt die veroorzaakt doordat gemeenten veel taken van het Rijk hebben overgenomen, maar staat daar te weinig geld tegenover.

Videoboodschappen en brandbrieven

Er was plek voor zestig wethouders, maar lang niet alle bestuurders hadden kennelijk tijd of zin om te demonstreren: verslaggever Martin Drent telt zo'n dertig wethouders. Uit onze provincie zijn drie bestuurders aanwezig: Meindert Joostens (Delfzijl), Annalies Usmany (Appingedam) en Bert Nederveen (Westerkwartier).

Op een groot scherm bij het Kamergebouw worden donderdagochtend videoboodschappen van lokale politici vertoond. Daarnaast bieden de bestuurders brandbrieven aan parlementsleden aan en gaat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) met de wethouders in discussie.

Water staat aan de lippen

'De sfeer zit er goed in', stelt wethouder Annalies Usmany vast. 'Er staan gemotiveerde wethouders uit het hele land, want het kan zo niet langer. De leefbaarheid in gemeenten staat zo onder druk dat er actie gevoerd moet worden. Voordat wethouders dát doen, moet het water wel aan de lippen staan.' Met de actie hopen ze de landelijke politiek te bewegen extra geld uit te trekken voor de gemeenten.

'Ik heb eerder alleen actie gevoerd voor het behoud van aluminiumproducent Aldel in Delfzijl', bekent Usmany. 'Ik ben niet zo'n type dat naar Den Haag trekt voor demonstraties. Maar dit gaat alle inwoners van onze gemeente aan. Bezuinigen op lokale voorzieningen alleen door rijkskortingen, dat gaat me veel te ver en daarom sta ik hier.'

Kamerdebat aanhoren

Na het overhandigen van de petities wonen Usmany en Joostens in de Tweede Kamer nog het debat van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken bij. 'Even aanhoren of de Kamer het protest van de wethouders aanvoelt. Dat is niet altijd het geval hebben we gezien. Ik ben zeer benieuwd wat er vanmiddag gaat gebeuren.'

