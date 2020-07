Eerste rode lampen in de Nieuwstad branden weer

De Nieuwstad is nog rustig (Foto: Willem van Reijendam/RTV Noord)

Maandenlang was de Nieuwstad, de rosse buurt van Groningen, doodstil als gevolg van de coronacrisis. Maar sinds woensdag is er weer een beetje leven in de brouwerij.

De vertrouwde langzaam rijdende file van hoerenlopers (vaak: hoerenkijkers) door de Nieuwstad blijft woensdag nog uit. In de straat staan wel her en der plukjes mannen te wachten tot een van de gesloten gordijnen weer open gaat. Ze drentelen wat heen en weer, bij elk raam turend of er leven achter het glas te bespeuren valt. De plaatsen waar de mannen stil blijven staan, duiden de ramen aan waar dames van plezier weer aan het werk zijn.

Geen inkomsten

Het zijn er volgens raamexploitant Roelof van der Wijk hooguit vijftien. Hij baat zelf 68 van de 105 ramen in de Nieuwstad uit en hij heeft de coronacrisis in de prostitutie zich in volle hevigheid zien voltrekken.

'Het was heel zwaar. Ruim drie maanden geen inkomsten. Niet voor de dames en niet voor mij. Ongeveer negentig procent kon nog net op tijd terug maar haar eigen land, maar er zijn ook dames die onderdak nodig hadden. Daar heb ik in een aantal gevallen zelf voor gezorgd.'

De dames die er nu zitten hebben het echt wel druk Roelof van der Wijk - raamexploitant

Druk

Nu prostitutie weer mag, willen de dames weer terug, maar vanuit sommige landen is dat nog niet mogelijk. Van der Wijk hoopt dat ze snel allemaal weer naar Groningen komen: 'Ik weet dat ze staan te trappelen en dat geldt ook voor de klanten. Die vroegen me steeds: wanneer kan het weer? Dus vanmorgen om acht uur was het gelijk redelijk druk. De dames die er nu zitten hebben het echt wel druk.'

Weinig spraakzaam

De dames zelf zijn weinig spraakzaam over hun belevenissen. Klanten gaan vóór journalisten, en die klanten staan dan ook in de rij. 'Ik heb hier maanden op gewacht', zegt een van hen: 'Ik hoop erg dat ik een dame van mijn gading tegenkom, en dat ik er dan ook nog tussenkom bij die drukte. Anders rij ik door naar de Weaze in Leeuwarden.'