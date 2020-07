Bouwman moet wijken bij Duitse schaatsbond

Erik Bouwman toen hij nog trainer was in Zuid-Korea (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Bouwman leeft al langere tijd in onmin met Claudia Pechstein, de partner van Grosse. 'Een bondscoach die strijd om het hoogste ambt binnen de bond als een grap omschrijft en de succesvolste schaatsster ooit 'om te kotsen' vindt, hoort niet in deze functie', licht Grosse toe.

De Duitser werd twee weken geleden aangesteld. Toen had Bouwman al zijn bedenkingen. Hij wilde toen niet in de media reageren, omdat hij de zaak eerst wilde laten bezinken. De beslissing om te blijven of om zelf op te stappen had hij nog niet genomen.

Sceptisch

Eerder liet hij zich al zeer sceptisch uit over de rol van Pechstein 'Ze is alleen in zichzelf geïnteresseerd en heeft nooit iets gedaan in het algemeen belang. Het zou grote gevolgen hebben als Grosse wordt benoemd.'

Bouwman werkte drie jaar voor de Duitse schaatsbond. Sinds vorig jaar was hij bondscoach van de langebaanschaatsers.

Lees ook:

- Bouwman gaat met gestrekt been richting Pechstein

- 'Hij verdomt het om een treetje onder Bloemen en Bergsma te staan'

- Erik Bouwman gaat Duitse schaatsjeugd trainen