Wedeka wil op termijn locaties sluiten

Het bestuur Van Wedeka kijkt in eerste instantie naar locaties die worden gehuurd. Een aantal daarvan zouden binnen nu en twee jaar gesloten kunnen worden. Verder zijn de eigen locaties in Stadskanaal en Ter Apel in beeld. Die zouden volgens het nieuwe bedrijfsplan over vijf jaar gesloten kunnen worden.

Tekort van 6,9 miljoen

De plannen kwamen ter sprake tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka. Directeur Grietje Kalfsbeek besprak met de vijf aandeelhouders (Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn) de financiële situatie van het bedrijf en die ziet er niet rooskleurig uit. In 2021 wordt een tekort van 6,9 miljoen verwacht en dat loopt in de jaren daarna na verwachting op tot 8 miljoen euro.

'Het grote probleem voor Wedeka, met 1500 mensen in dienst, is het aantal leidinggevenden dat wij moeten vervangen. Dat werk werd eerst door een medewerkers van de sociale werkplaats (sw) gedaan, maar als zo iemand met pensioen gaat moeten we daar iemand voor terughalen die tien keer zo duur is', zegt Kalfsbeek die verder de teruglopende subsidies als grootste probleem noemt voor de tekorten.

Nieuw bedrijfsplan

Met een nieuw bedrijfsplan, dat geldt voor de periode 2020-2030, hoopt Wedeka de tekorten niet nog verder te laten stijgen. Naast het afstoten van locaties, wordt er gedacht aan het zoeken van nieuwe klanten en het verhogen van de tarieven. Verder wil het bestuur kijken of er meer sw-medewerkers onder één leidinggevende kunnen werken. Gebeurt dit allemaal niet dan kunnen de tekorten zelfs oplopen tot 11 miljoen euro per jaar.

Het nieuwe bedrijfsplan, dat nu nog een concept, zal de aankomende tijd met de verschillende aandeelhouders worden besproken.

Corona

Financieel lijkt Wedeka niet extra geraakt door de corona. Het bedrijf verloor zo'n vier ton in de eerste maanden van het jaar, maar daar staat een compensatie van het rijk van 1,7 miljoen euro tegenover. 'Dus daar hebben we nog wat marge', aldus Kalfsbeek.

Toch heeft ook bij Wedeka het virus veel impact gehad. 'De schrik was in het begin groot bij onze werknemers', zegt Kalfsbeek. 'In de eerste coronamaand zat ook veertig procent thuis, maar dat gaf ons de ruimte om plannen te bedenken en aanpassingen te doen op de werkvloer. In de maanden daarna gingen er weer steeds meer mensen aan het werk en nu zitten we weer op honderd procent!'

Lees ook:

- Stadskanaal moet opnieuw de kaasschaaf hanteren: ‘Ik word er bijna moedeloos van’