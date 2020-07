Speeltuinen willen coronanoodfonds: 'We zitten krap bij kas'

Door corona liggen alle activiteiten in het buurthuis stil, komen er geen inkomsten binnen en lopen de kosten gewoon door. De speeltuinvereniging steunt dan ook de petitie die jeugd- en jongerenorganisaties donderdag overhandigden aan de Tweede Kamer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Ze roepen op tot een coronanoodfonds voor hun sector.

Speeltuin FEO ligt op een bijzonder plekje in de stad-Groninger Oosterparkwijk. Wie niet weet dat 'ie er is, zal 'm niet vinden. De speeltuin ligt achter een poort tussen de huizen aan de Gorechtkade en is omsloten door huizenblokken. De buurtkinderen spelen er en in het bijbehorende buurthuis komen Stadjers samen voor allerlei soorten hobby's.

Van dart tot zang

Douwe Coehoorn: 'Op de maandagavond zit de dartclub hier met honderd tot honderdvijftig man die vrolijk aan het darten, en natuurlijk ook aan het verteren zijn. En daar moeten we het van hebben.'

We hopen dat we in september weer geleidelijk kunnen opbouwen, maar het is ook afwachten hoe het met die tweede golf gaat Douwe Coehoorn

Ook een zangvereniging maakt gebruik van de locatie, net als de volksdansvereniging. 'Maar het ligt echt helemaal stil. Vanaf half maart hebben we niks meer, alleen maar kosten.'

Inmiddels zijn de regels versoepeld, maar bijeenkomsten met veel mensen kunnen nog steeds niet. Anderhalve meter afstand houden is onmogelijk bij grote groepen binnen.

Krap bij kas

Volgens de indieners van de petitie maakt 39 procent van de beheerders van buitenspeellocaties zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie. Het gaat dan om speeltuinen, kinderboerderijen, jeugdverenigingen en scoutingverenigingen. Het gaat in deze sector niet om groot geld, terwijl het maatschappelijk belang volgens hen wel groot is. En dus zou de overheid de buidel moeten trekken.

Coehoorn: 'Zonder meer. We zitten krap bij kas. We hopen dat we in september weer geleidelijk kunnen opbouwen, maar het is ook afwachten hoe het met die tweede golf gaat.'

Hulp van wie?

De speeltuin in de Oosterparkwijk heeft tot twee keer toe een lening gekregen van de Speeltuincentrale Groningen. Teammanager Anja Aaldering ziet dat de speeltuinen het lastig hebben. Vooral de speeltuinen die geen subsidie krijgen van de gemeente Groningen hebben het zwaar, zeker als ze ook nog eens te klein zijn om aanspraak te maken op de landelijke compensatieregelingen. FEO is zo'n speeltuin.

Voor kleine speeltuinen met vrijwilligers maakt een paar duizend euro al uit Anja Aaldering - teammanager Speeltuincentrale Groningen

Aaldering: 'Daarvoor moet je omzetverlies meer dan vierduizend euro zijn en dat is dan weer te veel. Maar voor kleine speeltuinen met vrijwilligers maakt een paar duizend euro al uit. We zijn bezig met de gemeente of die daar wat aan kan doen.'

Blijft onzeker

Voor Douwe Coehoorn en zijn speeltuin blijft het de komende periode sappelen.

'We hebben de voorraad drank weg moeten gooien omdat het over datum was. Morgen gaan we nieuwe inkopen doen. Het bier is bij een paar supermarkten in de aanbieding, het tweede krat gratis. Daar zit onze winstmarge op.'

