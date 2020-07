Suiker Unie heet voortaan Cosun Beet Company (update)

Met de naamwijziging hoopt het concern in te spelen 'op veranderende consumentenbehoeften en nieuwe marktkansen. Een toekomstbestendige naam', aldus de bietenverwerker.

Grondstof voor veel producten

Volgens moederconcern Cosun sluit de naam Suiker Unie niet meer goed aan op wat het bedrijf doet. Suikerbieten worden allang niet meer alleen gebruikt voor het maken van suiker en gerelateerde producten, zoals stroop. Maar de bieten vormen ook een grondstof voor bijvoorbeeld diervoeding, duurzame huishoudartikelen, cosmetica en desinfecterende alcohol voor handgels.

Daarnaast worden de resten van suikerbieten gebruikt in vergistingsinstallaties, waarmee biogas wordt gemaakt. Cosun Beet Company claimt zelfs de grootste groengasproducent van Nederland te zijn.

Begrip voor sentimenten

Directeur Otto van der Gronden is blij met de nieuwe naam: 'Het zegt alles. Dat wij onderdeel zijn van het concern Cosun. En dat het over de biet gaat. We maken er niet alleen suiker van, maar benutten de hele biet en zelfs de bladeren. Dat deden we al een hele tijd. Nu is het ook tijd om dat internationaal uit te dragen. Vandaar de Engelse naam.' Ook de slogan is veranderd: 'We sweeten life' maakt plaats voor 'Bright beet solutions'.

Het oude logo is al van de silo's gehaald (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Van der Gronden zegt begrip te hebben voor de sentimenten bij de naamsverandering: Suiker Unie was vijftig jaar lang een gekende naam in Stad en Ommeland. 'Voor velen die bij dit bedrijf hebben gewerkt, is het jammer dat de naam verdwijnt. Suiker Unie stond groot op de silo, dat is nu ineens weg. Maar: nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen. Over tien jaar zegt iedereen: mooie naam, Cosun Beet Company.'

Thuis en op verjaardagen blijf ik voorlopig gewoon zeggen dat ik bij Suiker Unie werk Bertus Rodenboog - werkt al 48 jaar bij de suikerfabriek

Wennen

Bertus Rodenboog, die al 48 jaar bij de suikerfabriek werkt, moet niettemin nog een beetje wennen. 'Hoe moet je het uitspreken? Suiker Unie is hoppa! En dit is heel anders, een mond vol hè? Cosun Beet Company. Het klinkt internationaal en dat was ook de bedoeling. We doen het er mee. Maar thuis en op verjaardagen denk ik dat ik gewoon blijf zeggen dat ik bij Suiker Unie werk. Dat is bekend en dat blijft nog wel even, denk ik.'

Het nieuwe logo van de Cosun Beet Company (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Aan het eerdere bericht zijn quotes van Otto van der Gronden en Bertus Rodenboog en extra informatie toegevoegd.